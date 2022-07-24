Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира мосметро - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/kontrol-1804683034.html
Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира мосметро
Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира мосметро - РИА Новости, 24.07.2022
Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира мосметро
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать ход рассмотрения уголовного дела об избиении пассажира московского... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T23:46
2022-07-24T23:46
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_95c71fb53e99f13bf8186d364fa5afb5.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать ход рассмотрения уголовного дела об избиении пассажира московского метро тремя мужчинами, сообщается на сайте СК РФ."В связи с тем, что в СМИ появились сообщения о том, что трем обвиняемым в нападении на молодого человека в московском метро, который встал на защиту девушки, возможно, изменят квалификацию на более мягкую статью, председатель Следственного комитета поручил подчиненным проконтролировать ход рассмотрения данного уголовного дела и во взаимодействии с прокуратурой обеспечить принятие законного и обоснованного решения по делу", - говорится в сообщении.По данным следствия, трое мужчин жестоко избили пассажира метро, происходящее было записано на видео. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали. По поручению главы Бастрыкина в отношении задержанных мужчин было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Отмечается, что обвиняемые содержатся под стражей.
https://ria.ru/20220701/bastrykin-1799562649.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:4:2721:2045_1920x0_80_0_0_6249c62aa0371d08dea7c503b3b10db5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
23:46 24.07.2022
 
Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира мосметро

Бастрыкин поручил проконтролировать ход дела об избиении пассажира московского метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Московское метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать ход рассмотрения уголовного дела об избиении пассажира московского метро тремя мужчинами, сообщается на сайте СК РФ.
"В связи с тем, что в СМИ появились сообщения о том, что трем обвиняемым в нападении на молодого человека в московском метро, который встал на защиту девушки, возможно, изменят квалификацию на более мягкую статью, председатель Следственного комитета поручил подчиненным проконтролировать ход рассмотрения данного уголовного дела и во взаимодействии с прокуратурой обеспечить принятие законного и обоснованного решения по делу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, трое мужчин жестоко избили пассажира метро, происходящее было записано на видео. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали. По поручению главы Бастрыкина в отношении задержанных мужчин было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Отмечается, что обвиняемые содержатся под стражей.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 15:00
Бастрыкин: залог успешного развития России – воспитание молодого поколения
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала