https://ria.ru/20220724/kontrol-1804683034.html
Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира мосметро
Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира мосметро - РИА Новости, 24.07.2022
Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира мосметро
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать ход рассмотрения уголовного дела об избиении пассажира московского... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T23:46
2022-07-24T23:46
2022-07-24T23:46
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать ход рассмотрения уголовного дела об избиении пассажира московского метро тремя мужчинами, сообщается на сайте СК РФ."В связи с тем, что в СМИ появились сообщения о том, что трем обвиняемым в нападении на молодого человека в московском метро, который встал на защиту девушки, возможно, изменят квалификацию на более мягкую статью, председатель Следственного комитета поручил подчиненным проконтролировать ход рассмотрения данного уголовного дела и во взаимодействии с прокуратурой обеспечить принятие законного и обоснованного решения по делу", - говорится в сообщении.По данным следствия, трое мужчин жестоко избили пассажира метро, происходящее было записано на видео. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали. По поручению главы Бастрыкина в отношении задержанных мужчин было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Отмечается, что обвиняемые содержатся под стражей.
https://ria.ru/20220701/bastrykin-1799562649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира мосметро
Бастрыкин поручил проконтролировать ход дела об избиении пассажира московского метро