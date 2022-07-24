https://ria.ru/20220724/kitay-1804591387.html

Китай запустил лабораторный модуль для космической станции "Тяньгун"

Китай запустил лабораторный модуль для космической станции "Тяньгун" - РИА Новости, 24.07.2022

Китай запустил лабораторный модуль для космической станции "Тяньгун"

Ракета-носитель "Чанчжэн-5В" с лабораторным модулем для китайской орбитальной станции стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Трансляцию пуска вело... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T09:44

2022-07-24T09:44

2022-07-24T11:37

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ПЕКИН, 24 июл — РИА Новости. Ракета-носитель "Чанчжэн-5В" с лабораторным модулем для китайской орбитальной станции стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Трансляцию пуска вело Центральное телевидение Китая.Старт состоялся в 14:22 по местному времени (9:22 мск).Строительство космической станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту успешно вывели основной модуль "Тяньхэ". На нем располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа, там же будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты. Модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков и тремя — для пилотируемых и грузовых кораблей.Лабораторный модуль "Вэньтянь" имеет длину 17,9 метра, наибольший диаметр 4,2 метра и стартовую массу 23 тонны. Он состоит из трех частей: рабочего, шлюзового и ресурсного отсеков. На сегодняшний день "Вэньтянь" — самый большой космический аппарат, запущенный Китаем.Достроить станцию планируется уже в этом году — к ней предполагается пристыковать исследовательский модуль "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.

https://ria.ru/20220424/kosmodromy-1785198626.html

https://ria.ru/20220712/observatoriya-1801852330.html

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в мире, китай, космос, хайнань