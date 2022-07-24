https://ria.ru/20220724/kitay-1804590077.html
Китай допустил военный ответ, если Пелоси поедет на Тайвань, пишут СМИ
Китай допустил военный ответ, если Пелоси поедет на Тайвань, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2022
Китай допустил военный ответ, если Пелоси поедет на Тайвань, пишут СМИ
Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:29
2022-07-24T09:29
2022-07-24T09:29
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сша
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мид кнр
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джейк салливан
нэнси пелоси
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников, знакомых с предупреждениями КНР.Издание отмечает, что несколько источников заявили, что Белый дом пытается определить, выступает ли Китай с серьезными угрозами или же "балансирует на грани войны", пытаясь оказать давление на Пелоси, чтобы она отказалась от поездки.Как пишет газета, два источника, знакомые с ходом дискуссий, заявили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и другие высокопоставленные сотрудники совета национальной безопасности выступают против поездки из-за риска эскалации напряженности в Тайваньском проливе.Кроме того, отмечается, что несколько людей, знакомых с ситуацией, заявили, что споры по поводу поездки вызвали обеспокоенность среди союзников Вашингтона, которые озабочены тем, что поездка может спровоцировать кризис между США и Китаем.Газета добавляет, что люди в Тайбэе, проинформированные о вопросах национальной безопасности, заявили, что риск того, что Пекин может заметно усилить военную агрессию в ответ на визит Пелоси, более выражен, чем в прошлом году, учитывая рост напряженности.Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
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в мире, сша, китай, тайвань, мид кнр, министерство обороны сша, джейк салливан, нэнси пелоси
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщила
британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников, знакомых с предупреждениями КНР.
"Китай публично угрожал "решительными мерами", если Пелоси осуществит запланированный на август визит. Но один источник заявил, что Китай выразил "более сильное сопротивление" США в частном порядке, чем раньше. Несколько других людей, знакомых с ситуацией, сказали, что частные заявления пошли еще дальше, предполагая возможный военный ответ", - говорится в сообщении газеты.
Издание отмечает, что несколько источников заявили, что Белый дом пытается определить, выступает ли Китай с серьезными угрозами или же "балансирует на грани войны", пытаясь оказать давление на Пелоси, чтобы она отказалась от поездки.
Как пишет газета, два источника, знакомые с ходом дискуссий, заявили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и другие высокопоставленные сотрудники совета национальной безопасности выступают против поездки из-за риска эскалации напряженности в Тайваньском проливе.
Кроме того, отмечается, что несколько людей, знакомых с ситуацией, заявили, что споры по поводу поездки вызвали обеспокоенность среди союзников Вашингтона, которые озабочены тем, что поездка может спровоцировать кризис между США и Китаем.
Газета добавляет, что люди в Тайбэе, проинформированные о вопросах национальной безопасности, заявили, что риск того, что Пекин может заметно усилить военную агрессию в ответ на визит Пелоси, более выражен, чем в прошлом году, учитывая рост напряженности.
Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.