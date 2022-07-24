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Пандемия может закончиться из-за "кентавра", считает иммунолог - РИА Новости, 24.07.2022
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Пандемия может закончиться из-за "кентавра", считает иммунолог
Пандемия может закончиться из-за "кентавра", считает иммунолог - РИА Новости, 24.07.2022
Пандемия может закончиться из-за "кентавра", считает иммунолог
Пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрона "кентавр", представляющего собой "живую вакцину", рассказал РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T07:13
2022-07-24T07:15
распространение коронавируса
владислав жемчугов
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрона "кентавр", представляющего собой "живую вакцину", рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Жемчугов пояснил, что новый распространяющийся вариант "кентавр" более заразный, и, по мнению специалиста, вирус быстро "проиммунизирует" население.Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.
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владислав жемчугов, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:13 24.07.2022 (обновлено: 07:15 24.07.2022)
 
Пандемия может закончиться из-за "кентавра", считает иммунолог

Иммунолог Жемчугов: пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрона "кентавр"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрона "кентавр", представляющего собой "живую вакцину", рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Жемчугов пояснил, что новый распространяющийся вариант "кентавр" более заразный, и, по мнению специалиста, вирус быстро "проиммунизирует" население.

"И на этом эпидемия закончится, я так думаю. Такая вероятность есть", — добавил Жемчугов.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.
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Вчера, 07:07Распространение коронавируса
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