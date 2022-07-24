https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html

Пандемия может закончиться из-за "кентавра", считает иммунолог

Пандемия может закончиться из-за "кентавра", считает иммунолог - РИА Новости, 24.07.2022

Пандемия может закончиться из-за "кентавра", считает иммунолог

Пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрона "кентавр", представляющего собой "живую вакцину", рассказал РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T07:13

2022-07-24T07:13

2022-07-24T07:15

распространение коронавируса

владислав жемчугов

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрона "кентавр", представляющего собой "живую вакцину", рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Жемчугов пояснил, что новый распространяющийся вариант "кентавр" более заразный, и, по мнению специалиста, вирус быстро "проиммунизирует" население.Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.

https://ria.ru/20220723/volna-1804445972.html

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2022

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владислав жемчугов, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии