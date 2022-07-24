Рейтинг@Mail.ru
СМИ: рост тарифов на российские удобрения ударил по канадским фермерам - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/kanada-1804647100.html
СМИ: рост тарифов на российские удобрения ударил по канадским фермерам
СМИ: рост тарифов на российские удобрения ударил по канадским фермерам - РИА Новости, 24.07.2022
СМИ: рост тарифов на российские удобрения ударил по канадским фермерам
Несколько объединений производителей фасоли, зерна и других культур из канадской провинции Онтарио попросили правительство пересмотреть повышенные тарифы на... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T17:39
2022-07-24T20:21
в мире
канада
россия
санкции в отношении россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22215/68/222156888_0:624:1337:1376_1920x0_80_0_0_4a708927cd7cf17457de203c8ccb96df.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Несколько объединений производителей фасоли, зерна и других культур из канадской провинции Онтарио попросили правительство пересмотреть повышенные тарифы на российские удобрения, передает телеканал CBC.По информации СМИ, раньше восточная часть страны импортировала из России до 660 тысяч тонн азотных удобрений, что составляло 85-90 процентов оборота провинции."Повышение стоимости на 35 процентов вместе со счетами на электричество и бензин после инфляции оказывает давление на цены на сырьевые товары", — сообщает издание.В итоге канадские фермеры призвали власти оценить последствия своих действий и потребовали выплатить компенсации пострадавшим от увеличения тарифов, говорится в публикации.Ранее статистическое агентство Канады сообщило, что потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 8,1 процента в годовом выражении, что стало максимальным значением с 1983 года.
https://ria.ru/20220721/stradaniya-1803920659.html
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22215/68/222156888_0:499:1337:1502_1920x0_80_0_0_0d59e7a4895dda4420f0556c387fda52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, россия, санкции в отношении россии, экономика
17:39 24.07.2022 (обновлено: 20:21 24.07.2022)
 
СМИ: рост тарифов на российские удобрения ударил по канадским фермерам

CBC: канадские фермеры призвали власти пересмотреть тарифы на российские удобрения

© РИА Новости / И. Носов / Перейти в фотобанкМашина с мешками удобрения
Машина с мешками удобрения - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / И. Носов
Перейти в фотобанк
Машина с мешками удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Несколько объединений производителей фасоли, зерна и других культур из канадской провинции Онтарио попросили правительство пересмотреть повышенные тарифы на российские удобрения, передает телеканал CBC.
По информации СМИ, раньше восточная часть страны импортировала из России до 660 тысяч тонн азотных удобрений, что составляло 85-90 процентов оборота провинции.
Фермеры - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 02:31
В Канаде пожаловались на страдания из-за антироссийских санкций
"Повышение стоимости на 35 процентов вместе со счетами на электричество и бензин после инфляции оказывает давление на цены на сырьевые товары", — сообщает издание.
В итоге канадские фермеры призвали власти оценить последствия своих действий и потребовали выплатить компенсации пострадавшим от увеличения тарифов, говорится в публикации.
Ранее статистическое агентство Канады сообщило, что потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 8,1 процента в годовом выражении, что стало максимальным значением с 1983 года.
 
В миреКанадаРоссияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала