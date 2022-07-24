https://ria.ru/20220724/kanada-1804647100.html
СМИ: рост тарифов на российские удобрения ударил по канадским фермерам
СМИ: рост тарифов на российские удобрения ударил по канадским фермерам - РИА Новости, 24.07.2022
СМИ: рост тарифов на российские удобрения ударил по канадским фермерам
Несколько объединений производителей фасоли, зерна и других культур из канадской провинции Онтарио попросили правительство пересмотреть повышенные тарифы на... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T17:39
2022-07-24T17:39
2022-07-24T20:21
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Несколько объединений производителей фасоли, зерна и других культур из канадской провинции Онтарио попросили правительство пересмотреть повышенные тарифы на российские удобрения, передает телеканал CBC.По информации СМИ, раньше восточная часть страны импортировала из России до 660 тысяч тонн азотных удобрений, что составляло 85-90 процентов оборота провинции."Повышение стоимости на 35 процентов вместе со счетами на электричество и бензин после инфляции оказывает давление на цены на сырьевые товары", — сообщает издание.В итоге канадские фермеры призвали власти оценить последствия своих действий и потребовали выплатить компенсации пострадавшим от увеличения тарифов, говорится в публикации.Ранее статистическое агентство Канады сообщило, что потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 8,1 процента в годовом выражении, что стало максимальным значением с 1983 года.
https://ria.ru/20220721/stradaniya-1803920659.html
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в мире, канада, россия, санкции в отношении россии, экономика
17:39 24.07.2022 (обновлено: 20:21 24.07.2022)
СМИ: рост тарифов на российские удобрения ударил по канадским фермерам
CBC: канадские фермеры призвали власти пересмотреть тарифы на российские удобрения