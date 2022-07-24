11:32 24.07.2022 (обновлено: 12:00 24.07.2022)
Лапид предупредил о последствиях закрытия офисов "Сохнут" в России
Премьер Израиля Лапид: закрытие офиса "Сохнут" скажется на отношениях с Россией
Флаг на здании посольства Израиля в Москве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл – РИА Новости. Отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьёзным событием и скажется на взаимодействии с Москвой, заявил премьер-министр Яир Лапид.
Как сообщает канцелярия главы правительства, Лапид обсудил с министрами деятельность еврейского агентства "Сохнут" в России.
"Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения", - приводит канцелярия слова Лапида.
Премьер поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву.
В четверг сообщалось, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут".
Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
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Судебная процедура о ликвидации еврейского агентства "Сохнут" не связана с противодействием утечке мозгов, а вызвана нарушением российских законов, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перенаправив за подробностями по данному процессу в Минюст.