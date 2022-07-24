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Лапид предупредил о последствиях закрытия офисов "Сохнут" в России - РИА Новости, 24.07.2022
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Лапид предупредил о последствиях закрытия офисов "Сохнут" в России
Лапид предупредил о последствиях закрытия офисов "Сохнут" в России - РИА Новости, 24.07.2022
Лапид предупредил о последствиях закрытия офисов "Сохнут" в России
Отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьёзным событием и скажется на взаимодействии с Москвой, заявил... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:32
2022-07-24T12:00
в мире
израиль
россия
москва
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
дмитрий песков
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл – РИА Новости. Отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьёзным событием и скажется на взаимодействии с Москвой, заявил премьер-министр Яир Лапид.Как сообщает канцелярия главы правительства, Лапид обсудил с министрами деятельность еврейского агентства "Сохнут" в России.Премьер поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву.В четверг сообщалось, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут".Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.Судебная процедура о ликвидации еврейского агентства "Сохнут" не связана с противодействием утечке мозгов, а вызвана нарушением российских законов, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перенаправив за подробностями по данному процессу в Минюст.
https://ria.ru/20220721/sokhnut-1804128013.html
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в мире, израиль, россия, москва, яир лапид (министр иностранных дел израиля), дмитрий песков
11:32 24.07.2022 (обновлено: 12:00 24.07.2022)
 
Лапид предупредил о последствиях закрытия офисов "Сохнут" в России

Премьер Израиля Лапид: закрытие офиса "Сохнут" скажется на отношениях с Россией

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства Израиля в Москве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл – РИА Новости. Отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьёзным событием и скажется на взаимодействии с Москвой, заявил премьер-министр Яир Лапид.
Как сообщает канцелярия главы правительства, Лапид обсудил с министрами деятельность еврейского агентства "Сохнут" в России.
Израильский флаг у посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 19:24
Израиль направит в Россию делегацию для решения вопроса о работе "Сохнута"
"Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения", - приводит канцелярия слова Лапида.
Премьер поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву.
В четверг сообщалось, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут".
Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 23:38
Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию
Судебная процедура о ликвидации еврейского агентства "Сохнут" не связана с противодействием утечке мозгов, а вызвана нарушением российских законов, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перенаправив за подробностями по данному процессу в Минюст.
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 23:58Война в Сирии
СМИ узнали о тайной координации Израиля и США ударов по Сирии
 
В миреИзраильРоссияМоскваЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Дмитрий Песков
 
 
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