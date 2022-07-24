https://ria.ru/20220724/izrail-1804601884.html

Лапид предупредил о последствиях закрытия офисов "Сохнут" в России

Лапид предупредил о последствиях закрытия офисов "Сохнут" в России - РИА Новости, 24.07.2022

Лапид предупредил о последствиях закрытия офисов "Сохнут" в России

Отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьёзным событием и скажется на взаимодействии с Москвой, заявил... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T11:32

2022-07-24T11:32

2022-07-24T12:00

в мире

израиль

россия

москва

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

дмитрий песков

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл – РИА Новости. Отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьёзным событием и скажется на взаимодействии с Москвой, заявил премьер-министр Яир Лапид.Как сообщает канцелярия главы правительства, Лапид обсудил с министрами деятельность еврейского агентства "Сохнут" в России.Премьер поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву.В четверг сообщалось, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут".Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.Судебная процедура о ликвидации еврейского агентства "Сохнут" не связана с противодействием утечке мозгов, а вызвана нарушением российских законов, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перенаправив за подробностями по данному процессу в Минюст.

https://ria.ru/20220721/sokhnut-1804128013.html

https://ria.ru/20220719/siriya-1803592335.html

https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html

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в мире, израиль, россия, москва, яир лапид (министр иностранных дел израиля), дмитрий песков