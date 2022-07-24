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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 24.07.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,2 миллиона кубометров на 24 июля, на ГИС "Сохрановка" заявка... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:54
2022-07-24T09:54
2022-07-24T09:58
экономика
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луганская народная республика
европа
газпром
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости/Прайм. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,2 миллиона кубометров на 24 июля, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, украина, луганская народная республика, европа, газпром, санкции в отношении россии
09:54 24.07.2022 (обновлено: 09:58 24.07.2022)
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 41,2 миллиона кубов на 24 июля