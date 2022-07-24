21:20 24.07.2022 (обновлено: 23:49 24.07.2022)
Страны ЕС потребовали исключений из плана ЕК по снижению потребления газа
Financial Times: ЕС добивается исключений из планов ЕК по снижению спроса на природный газ
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Страны Европейского союза добиваются исключений из планов Еврокомиссии по снижению потребления природного газа, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект документа.
По данным издания, члены ЕС призвали учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, а также объемы, уже направленные в хранилища. Освободить от жестких требований необходимо также некоторые отрасли, которые считаются критически важными для единого союзного рынка.
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Отмечается, что исключение следует сделать для тех, кто сам имеет возможность поставлять голубое топливо.
"Страны должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса", — приводит FT цитаты из документа.
Согласно проекту, как минимум пять государств должны сделать запрос, чтобы предложенные Евросоюзом показания стали обязательными. При этом большинство стран должны будут одобрить это требование.
В среду Еврокомиссия предложила новый план по сокращению спроса на газ. На первом этапе он предполагает введение добровольных целей для всех членов ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров топлива.
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