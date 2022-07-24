Эрдоган обвинил Грецию в намеренном нарушении Лозаннского мирного договора
Президент Турции Эрдоган: Греция намеренно нарушает Лозаннский мирный договор
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Грецию в том, что она в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касающиеся прав турецкого нацменьшинства.
"Турция, приближаясь уверенными шагами к 100-й годовщине создания Турецкой Республики и подписания Лозаннского договора, которые будут отмечаться в 2023 году, также продолжает укреплять свою позицию в региональных и глобальных вопросах", - заявил Эрдоган в своем послании в связи с 99-ой годовщиной подписания Лозаннского мирного договора, его слова приводит Anadolu.
Эрдоган подчеркнул, что за прошедшие 99 лет Турция тщательно выполняла свои обязательства в рамках Лозаннского мирного договора.
"Однако Греция в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касающиеся прав турецкого нацменьшинства. Турция не может смириться с подобной ситуацией, которая противоречит принципам добрососедства и приверженности договоренностям. Анкара полна решимости приложить все усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе, а также для обеспечения прав турецкого народа", - сказал Эрдоган.