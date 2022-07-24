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Эрдоган обвинил Грецию в намеренном нарушении Лозаннского мирного договора - РИА Новости, 24.07.2022
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Эрдоган обвинил Грецию в намеренном нарушении Лозаннского мирного договора
Эрдоган обвинил Грецию в намеренном нарушении Лозаннского мирного договора - РИА Новости, 24.07.2022
Эрдоган обвинил Грецию в намеренном нарушении Лозаннского мирного договора
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Грецию в том, что она в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касающиеся РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T19:48
2022-07-24T19:48
в мире
турция
греция
анкара (провинция)
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АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Грецию в том, что она в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касающиеся прав турецкого нацменьшинства.Глава государства напомнил, что Лозаннский мирный договор позволил расчертить сухопутные границы Турции, гарантировать права турецкого нацменьшинства в Греции, и подтвердить демилитаризованный статус греческих островов близ берегов Турции.Эрдоган подчеркнул, что за прошедшие 99 лет Турция тщательно выполняла свои обязательства в рамках Лозаннского мирного договора."Однако Греция в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касающиеся прав турецкого нацменьшинства. Турция не может смириться с подобной ситуацией, которая противоречит принципам добрососедства и приверженности договоренностям. Анкара полна решимости приложить все усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе, а также для обеспечения прав турецкого народа", - сказал Эрдоган.
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в мире, турция, греция, анкара (провинция)
19:48 24.07.2022
 
Эрдоган обвинил Грецию в намеренном нарушении Лозаннского мирного договора

Президент Турции Эрдоган: Греция намеренно нарушает Лозаннский мирный договор

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Грецию в том, что она в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касающиеся прав турецкого нацменьшинства.
"Турция, приближаясь уверенными шагами к 100-й годовщине создания Турецкой Республики и подписания Лозаннского договора, которые будут отмечаться в 2023 году, также продолжает укреплять свою позицию в региональных и глобальных вопросах", - заявил Эрдоган в своем послании в связи с 99-ой годовщиной подписания Лозаннского мирного договора, его слова приводит Anadolu.
Глава государства напомнил, что Лозаннский мирный договор позволил расчертить сухопутные границы Турции, гарантировать права турецкого нацменьшинства в Греции, и подтвердить демилитаризованный статус греческих островов близ берегов Турции.
Эрдоган подчеркнул, что за прошедшие 99 лет Турция тщательно выполняла свои обязательства в рамках Лозаннского мирного договора.
"Однако Греция в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касающиеся прав турецкого нацменьшинства. Турция не может смириться с подобной ситуацией, которая противоречит принципам добрососедства и приверженности договоренностям. Анкара полна решимости приложить все усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе, а также для обеспечения прав турецкого народа", - сказал Эрдоган.
Афины - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 15:47
В Греции заявили о вмешательстве Эрдогана во внутренние дела страны
 
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