https://ria.ru/20220724/erdogan-1804664428.html

Эрдоган обвинил Грецию в намеренном нарушении Лозаннского мирного договора

Эрдоган обвинил Грецию в намеренном нарушении Лозаннского мирного договора - РИА Новости, 24.07.2022

Эрдоган обвинил Грецию в намеренном нарушении Лозаннского мирного договора

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Грецию в том, что она в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касающиеся РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T19:48

2022-07-24T19:48

2022-07-24T19:48

в мире

турция

греция

анкара (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg

АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Грецию в том, что она в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касающиеся прав турецкого нацменьшинства.Глава государства напомнил, что Лозаннский мирный договор позволил расчертить сухопутные границы Турции, гарантировать права турецкого нацменьшинства в Греции, и подтвердить демилитаризованный статус греческих островов близ берегов Турции.Эрдоган подчеркнул, что за прошедшие 99 лет Турция тщательно выполняла свои обязательства в рамках Лозаннского мирного договора."Однако Греция в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касающиеся прав турецкого нацменьшинства. Турция не может смириться с подобной ситуацией, которая противоречит принципам добрососедства и приверженности договоренностям. Анкара полна решимости приложить все усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе, а также для обеспечения прав турецкого народа", - сказал Эрдоган.

https://ria.ru/20220703/gretsiya-1799927276.html

турция

греция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, греция, анкара (провинция)