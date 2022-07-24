Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с президентом Египта в Каире - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/egipet-1804605307.html
Лавров встретился с президентом Египта в Каире
Лавров встретился с президентом Египта в Каире - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров встретился с президентом Египта в Каире
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Каир встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:54
2022-07-24T12:34
в мире
египет
россия
африка
лига арабских государств
самех шукри
сергей лавров
абдель фаттах ас-сиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804608223_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_93f520ce5a64b6258581509b403db9ef.jpg
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Каир встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, передаёт корреспондент РИА Новости.Встреча прошла во дворце "Иттихадия".Далее Лавров намерен провести переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри, а также с генеральным секретарём ЛАГ Ахмедом Абульгейтом.Ранее в интервью РИА Новости и RT, анонсируя визит в Египет, Лавров назвал страну крупнейшим торгово-экономическим партнером России в Африке. По итогам 2021 года товарооборот между странами увеличился на 4% и составил 4,8 миллиарда долларов. По состоянию на 2022 год, на египетском рынке работают 470 российских компаний.
https://ria.ru/20220630/egipet-1799281146.html
египет
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804608223_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_8c68ebeaac530fa02e2754dba9d2a56d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, россия, африка, лига арабских государств, самех шукри, сергей лавров, абдель фаттах ас-сиси
11:54 24.07.2022 (обновлено: 12:34 24.07.2022)
 
Лавров встретился с президентом Египта в Каире

Глава МИД Лавров в ходе визита в Каир встретился с президентом Египта Ас-Сиси

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси
Читать ria.ru в
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Каир встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, передаёт корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла во дворце "Иттихадия".
Далее Лавров намерен провести переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри, а также с генеральным секретарём ЛАГ Ахмедом Абульгейтом.
Ранее в интервью РИА Новости и RT, анонсируя визит в Египет, Лавров назвал страну крупнейшим торгово-экономическим партнером России в Африке. По итогам 2021 года товарооборот между странами увеличился на 4% и составил 4,8 миллиарда долларов. По состоянию на 2022 год, на египетском рынке работают 470 российских компаний.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 14:59
Египет закупит 815 тысяч тонн пшеницы, в том числе из России
 
В миреЕгипетРоссияАфрикаЛига арабских государствСамех ШукриСергей ЛавровАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала