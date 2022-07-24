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Лавров встретился с президентом Египта в Каире

Лавров встретился с президентом Египта в Каире - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров встретился с президентом Египта в Каире

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Каир встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T11:54

2022-07-24T11:54

2022-07-24T12:34

в мире

египет

россия

африка

лига арабских государств

самех шукри

сергей лавров

абдель фаттах ас-сиси

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Каир встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, передаёт корреспондент РИА Новости.Встреча прошла во дворце "Иттихадия".Далее Лавров намерен провести переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри, а также с генеральным секретарём ЛАГ Ахмедом Абульгейтом.Ранее в интервью РИА Новости и RT, анонсируя визит в Египет, Лавров назвал страну крупнейшим торгово-экономическим партнером России в Африке. По итогам 2021 года товарооборот между странами увеличился на 4% и составил 4,8 миллиарда долларов. По состоянию на 2022 год, на египетском рынке работают 470 российских компаний.

https://ria.ru/20220630/egipet-1799281146.html

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в мире, египет, россия, африка, лига арабских государств, самех шукри, сергей лавров, абдель фаттах ас-сиси