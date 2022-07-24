https://ria.ru/20220724/dtp-1804674843.html
В Саратове пьяный водитель протаранил вход в Детский парк
В Саратове пьяный водитель протаранил вход в Детский парк - РИА Новости, 24.07.2022
В Саратове пьяный водитель протаранил вход в Детский парк
Легковой автомобиль под управлением пьяного водителя протаранил в воскресенье вход в Детский парк в центре Саратова, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T21:49
2022-07-24T21:49
2022-07-24T21:58
происшествия
авто
volkswagen touareg
пугачев
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САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль под управлением пьяного водителя протаранил в воскресенье вход в Детский парк в центре Саратова, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации Фрунзенского района города.ДТП произошло на пересечении улиц Пугачева и Мичурина."По предварительным данным, водитель автомобиля марки Volkswagen Polo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в пандус для маломобильных групп населения, оборудованный у входа в Детский парк. Пострадавших нет. Администрацией района в отношении нарушителя будет составлен иск о возмещении ущерба", - сказали в администрации.Один из участников группы "ЧП Саратов️ Прямой эфир" в Telegram опубликовал видео. На нем запечатлено, что после того как автомобиль врезался в ограждение Детского парка, произошло возгорание и из-под капота стали видны языки пламени.
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пугачев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, volkswagen touareg, пугачев
21:49 24.07.2022 (обновлено: 21:58 24.07.2022)
В Саратове пьяный водитель протаранил вход в Детский парк
Пьяный водитель на автомобиле протаранил вход в Детский парк в Саратове