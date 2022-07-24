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В Саратове пьяный водитель протаранил вход в Детский парк - РИА Новости, 24.07.2022
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В Саратове пьяный водитель протаранил вход в Детский парк
В Саратове пьяный водитель протаранил вход в Детский парк - РИА Новости, 24.07.2022
В Саратове пьяный водитель протаранил вход в Детский парк
Легковой автомобиль под управлением пьяного водителя протаранил в воскресенье вход в Детский парк в центре Саратова, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T21:49
2022-07-24T21:58
происшествия
авто
volkswagen touareg
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САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль под управлением пьяного водителя протаранил в воскресенье вход в Детский парк в центре Саратова, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации Фрунзенского района города.ДТП произошло на пересечении улиц Пугачева и Мичурина."По предварительным данным, водитель автомобиля марки Volkswagen Polo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в пандус для маломобильных групп населения, оборудованный у входа в Детский парк. Пострадавших нет. Администрацией района в отношении нарушителя будет составлен иск о возмещении ущерба", - сказали в администрации.Один из участников группы "ЧП Саратов️ Прямой эфир" в Telegram опубликовал видео. На нем запечатлено, что после того как автомобиль врезался в ограждение Детского парка, произошло возгорание и из-под капота стали видны языки пламени.
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происшествия, авто, volkswagen touareg, пугачев
21:49 24.07.2022 (обновлено: 21:58 24.07.2022)
 
В Саратове пьяный водитель протаранил вход в Детский парк

Пьяный водитель на автомобиле протаранил вход в Детский парк в Саратове

© РИА Новости / Андрей ВасильевВид на Саратов
Вид на Саратов - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Андрей Васильев
Вид на Саратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль под управлением пьяного водителя протаранил в воскресенье вход в Детский парк в центре Саратова, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации Фрунзенского района города.
ДТП произошло на пересечении улиц Пугачева и Мичурина.
"По предварительным данным, водитель автомобиля марки Volkswagen Polo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в пандус для маломобильных групп населения, оборудованный у входа в Детский парк. Пострадавших нет. Администрацией района в отношении нарушителя будет составлен иск о возмещении ущерба", - сказали в администрации.
Один из участников группы "ЧП Саратов️ Прямой эфир" в Telegram опубликовал видео. На нем запечатлено, что после того как автомобиль врезался в ограждение Детского парка, произошло возгорание и из-под капота стали видны языки пламени.
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ПроисшествияАвтоVolkswagen TouaregПугачев
 
 
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