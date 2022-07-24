14:28 24.07.2022 (обновлено: 17:06 24.07.2022)
В Екатеринбурге машина с двумя женщинами опрокинулась в строительную яму
ГИБДД по Екатеринбургу: машина с двумя женщинами опрокинулась в яму во время ДТП
© Фото : пресс-служба ГИБДД по ЕкатеринбургуНа месте ДТП в Екатеринбурге
© Фото : пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, где пострадали три человека, одна из машин во время ДТП вылетела в строительную яму, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло в 8.30 (6.30 мск). Неустановленный водитель Chevrolet Cruze, двигаясь по (улице - ред.) Сулимова <...>, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на разделительное пластиковое ограждение. После чего допустил столкновение с Chevrolet Cobalt, двигающимся по Сулимова в сторону Омской, в результате столкновения автомобиль Chevrolet Cobalt опрокинулся в яму, где на проезжей части проходят дорожные работы", – говорится в сообщении.
В результате аварии две женщины-пассажира из Chevrolet Cobalt и один пассажир Chevrolet Cruze с различными травмами доставлены больницу. Водитель Chevrolet Cruze скрылся с места аварии, его разыскивают, добавили в ведомстве.