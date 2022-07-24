https://ria.ru/20220724/dtp-1804623944.html

В Екатеринбурге машина с двумя женщинами опрокинулась в строительную яму

В Екатеринбурге машина с двумя женщинами опрокинулась в строительную яму - РИА Новости, 24.07.2022

В Екатеринбурге машина с двумя женщинами опрокинулась в строительную яму

Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, где пострадали три человека, одна из машин во время ДТП вылетела в строительную яму, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T14:28

2022-07-24T14:28

2022-07-24T17:06

происшествия

россия

екатеринбург

chevrolet

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, где пострадали три человека, одна из машин во время ДТП вылетела в строительную яму, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.В результате аварии две женщины-пассажира из Chevrolet Cobalt и один пассажир Chevrolet Cruze с различными травмами доставлены больницу. Водитель Chevrolet Cruze скрылся с места аварии, его разыскивают, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220723/dtp-1804456499.html

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происшествия, россия, екатеринбург, chevrolet, авто