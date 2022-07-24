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В Екатеринбурге машина с двумя женщинами опрокинулась в строительную яму - РИА Новости, 24.07.2022
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В Екатеринбурге машина с двумя женщинами опрокинулась в строительную яму
В Екатеринбурге машина с двумя женщинами опрокинулась в строительную яму - РИА Новости, 24.07.2022
В Екатеринбурге машина с двумя женщинами опрокинулась в строительную яму
Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, где пострадали три человека, одна из машин во время ДТП вылетела в строительную яму, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T14:28
2022-07-24T17:06
происшествия
россия
екатеринбург
chevrolet
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, где пострадали три человека, одна из машин во время ДТП вылетела в строительную яму, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.В результате аварии две женщины-пассажира из Chevrolet Cobalt и один пассажир Chevrolet Cruze с различными травмами доставлены больницу. Водитель Chevrolet Cruze скрылся с места аварии, его разыскивают, добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, екатеринбург, chevrolet, авто
14:28 24.07.2022 (обновлено: 17:06 24.07.2022)
 
В Екатеринбурге машина с двумя женщинами опрокинулась в строительную яму

ГИБДД по Екатеринбургу: машина с двумя женщинами опрокинулась в яму во время ДТП

© Фото : пресс-служба ГИБДД по ЕкатеринбургуНа месте ДТП в Екатеринбурге
На месте ДТП в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, где пострадали три человека, одна из машин во время ДТП вылетела в строительную яму, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло в 8.30 (6.30 мск). Неустановленный водитель Chevrolet Cruze, двигаясь по (улице - ред.) Сулимова <...>, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на разделительное пластиковое ограждение. После чего допустил столкновение с Chevrolet Cobalt, двигающимся по Сулимова в сторону Омской, в результате столкновения автомобиль Chevrolet Cobalt опрокинулся в яму, где на проезжей части проходят дорожные работы", – говорится в сообщении.
В результате аварии две женщины-пассажира из Chevrolet Cobalt и один пассажир Chevrolet Cruze с различными травмами доставлены больницу. Водитель Chevrolet Cruze скрылся с места аварии, его разыскивают, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияЕкатеринбургChevroletАвто
 
 
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