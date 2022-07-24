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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Гольмовскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T23:57
2022-07-24T23:57
2022-07-24T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Гольмовскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.50 - населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, горловка
23:57 24.07.2022 (обновлено: 23:59 24.07.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Гольмовскому