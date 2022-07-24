https://ria.ru/20220724/dnr-1804684158.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Гольмовскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T23:57

2022-07-24T23:57

2022-07-24T23:59

специальная военная операция на украине

в мире

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горловка

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Гольмовскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.50 - населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка