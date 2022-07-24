https://ria.ru/20220724/dnr-1804682233.html

Украинские боевики выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день

Украинские боевики выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские боевики выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день

Украинские войска за воскресенье выпустили по территории Донецкой народной республики почти 500 боеприпасов различного типа, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T23:30

2022-07-24T23:30

2022-07-24T23:30

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за воскресенье выпустили по территории Донецкой народной республики почти 500 боеприпасов различного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За сегодняшний день по состоянию на 22.30 противник выпустил 474 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 203, 155, 152 и 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В представительстве добавили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ситуация в днр и лнр