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Украинские боевики выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день - РИА Новости, 24.07.2022
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https://ria.ru/20220724/dnr-1804682233.html
Украинские боевики выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день
Украинские боевики выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские боевики выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день
Украинские войска за воскресенье выпустили по территории Донецкой народной республики почти 500 боеприпасов различного типа, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T23:30
2022-07-24T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за воскресенье выпустили по территории Донецкой народной республики почти 500 боеприпасов различного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За сегодняшний день по состоянию на 22.30 противник выпустил 474 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 203, 155, 152 и 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В представительстве добавили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
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в мире, ситуация в днр и лнр
23:30 24.07.2022
 
Украинские боевики выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за воскресенье выпустили по территории Донецкой народной республики почти 500 боеприпасов различного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За сегодняшний день по состоянию на 22.30 противник выпустил 474 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 203, 155, 152 и 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В представительстве добавили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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