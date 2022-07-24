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Украинские боевики выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день
Украинские боевики выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские боевики выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день
Украинские войска за воскресенье выпустили по территории Донецкой народной республики почти 500 боеприпасов различного типа, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T23:30
2022-07-24T23:30
2022-07-24T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за воскресенье выпустили по территории Донецкой народной республики почти 500 боеприпасов различного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За сегодняшний день по состоянию на 22.30 противник выпустил 474 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 203, 155, 152 и 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В представительстве добавили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр
Украинские боевики выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов за день