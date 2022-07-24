ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 14 снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за одну минуту обстреляли Горловку и Донецк, выпущено шесть снарядов натовского калибра 155 мм и восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм..., город Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.