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ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.07.2022

ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска за одну минуту обстреляли Горловку и Донецк, выпущено шесть снарядов натовского калибра 155 мм и восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T20:28

2022-07-24T20:28

2022-07-24T20:28

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

украина

нато

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за одну минуту обстреляли Горловку и Донецк, выпущено шесть снарядов натовского калибра 155 мм и восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм..., город Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецк (днр), украина, нато