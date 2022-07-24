https://ria.ru/20220724/devochka-1804643940.html
В Тамбовской области девочка утонула в реке
В Тамбовской области девочка утонула в реке - РИА Новости, 24.07.2022
В Тамбовской области девочка утонула в реке
Тринадцатилетняя девочка утонула в реке Ворона в Мучкапском районе Тамбовской области, следователи устанавливают обстоятельства гибели, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T17:17
2022-07-24T17:17
2022-07-24T17:17
происшествия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка утонула в реке Ворона в Мучкапском районе Тамбовской области, следователи устанавливают обстоятельства гибели, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области."В Мучкапском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летней девочки в водоеме. Сегодня, 24 июля 2022 года, в реке Ворона на территории Мучкапского района утонула 13-летняя школьница. По предварительным данным, она пришла к водоему со сверстниками, плавать не умела. На место трагедии выехали руководитель и следователь Уваровского МСО СУ СК России по Тамбовской области. Начата процессуальная проверка", — сообщили в СУ СК.
https://ria.ru/20220723/lodka-1804511020.html
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Тамбовской области девочка утонула в реке
Тринадцатилетняя школьница утонула в реке Ворона в Тамбовской области