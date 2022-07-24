https://ria.ru/20220724/devochka-1804643940.html

В Тамбовской области девочка утонула в реке

В Тамбовской области девочка утонула в реке - РИА Новости, 24.07.2022

В Тамбовской области девочка утонула в реке

Тринадцатилетняя девочка утонула в реке Ворона в Мучкапском районе Тамбовской области, следователи устанавливают обстоятельства гибели, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T17:17

2022-07-24T17:17

2022-07-24T17:17

происшествия

тамбовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка утонула в реке Ворона в Мучкапском районе Тамбовской области, следователи устанавливают обстоятельства гибели, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области."В Мучкапском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летней девочки в водоеме. Сегодня, 24 июля 2022 года, в реке Ворона на территории Мучкапского района утонула 13-летняя школьница. По предварительным данным, она пришла к водоему со сверстниками, плавать не умела. На место трагедии выехали руководитель и следователь Уваровского МСО СУ СК России по Тамбовской области. Начата процессуальная проверка", — сообщили в СУ СК.

https://ria.ru/20220723/lodka-1804511020.html

тамбовская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)