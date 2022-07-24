https://ria.ru/20220724/bolsonaru-1804680249.html
Болсонару выдвинул свою кандидатуру на пост президента Бразилии
Болсонару выдвинул свою кандидатуру на пост президента Бразилии - РИА Новости, 24.07.2022
Болсонару выдвинул свою кандидатуру на пост президента Бразилии
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару официально выдвинул свою кандидатуру на выборах главы государства, которые пройдут в октябре 2022 года, передает... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T23:10
2022-07-24T23:10
2022-07-24T23:22
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рио-де-жанейро (город)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 июл - РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару официально выдвинул свою кандидатуру на выборах главы государства, которые пройдут в октябре 2022 года, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее мероприятие состоялось в воскресенье в Рио-де-Жанейро.Слоган его избирательной кампании звучит как "Свобода, правда и вера".В своей речи он затронул темы борьбы с коррупцией, с наркотрафиком, проблемы сексуального образования и легализации абортов.
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в мире, рио-де-жанейро (город)
23:10 24.07.2022 (обновлено: 23:22 24.07.2022)
Болсонару выдвинул свою кандидатуру на пост президента Бразилии
Жаир Болсонару выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Бразилии