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Бербок сыграла на руку Путину в ситуации с "Северным потоком", пишет СМИ - РИА Новости, 24.07.2022
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Бербок сыграла на руку Путину в ситуации с "Северным потоком", пишет СМИ
Бербок сыграла на руку Путину в ситуации с "Северным потоком", пишет СМИ - РИА Новости, 24.07.2022
Бербок сыграла на руку Путину в ситуации с "Северным потоком", пишет СМИ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа, написала в статье для журнала... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T02:00
2022-07-24T02:00
владимир путин
россия
канада
газпром
siemens
северный поток
германия
в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа, написала в статье для журнала Spectator Катя Хойер.По ее словам, немецкий дипломат сыграла на руку президенту Владимиру Путину, обратившись к Канаде с просьбой вернуть России турбину для "Северного потока".Автор публикации считает, что немецкому правительству не удается скрывать панику из-за надвигающегося энергетического кризиса.В середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.
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владимир путин, россия, канада, газпром, siemens, северный поток, германия, в мире, экономика, анналена бербок
02:00 24.07.2022
 
Бербок сыграла на руку Путину в ситуации с "Северным потоком", пишет СМИ

Spectator: Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа, написала в статье для журнала Spectator Катя Хойер.
По ее словам, немецкий дипломат сыграла на руку президенту Владимиру Путину, обратившись к Канаде с просьбой вернуть России турбину для "Северного потока".
"Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила журналистам, что ее команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России, поскольку "в противном случае мы не сможем получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будем иметь дело с крупными социальными волнениями". Такая риторика играет на руку Путину", — отметила Хойер.
Автор публикации считает, что немецкому правительству не удается скрывать панику из-за надвигающегося энергетического кризиса.
"Германия по-прежнему заметно нервничает: неясно, хватит ли ей газа, чтобы пережить зиму", — говорится в статье.
В середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.
Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.
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Владимир ПутинРоссияКанадаГазпромSiemensСеверный потокГерманияВ миреЭкономикаАнналена Бербок
 
 
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