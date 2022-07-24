https://ria.ru/20220724/berbok-1804575797.html

Бербок сыграла на руку Путину в ситуации с "Северным потоком", пишет СМИ

Бербок сыграла на руку Путину в ситуации с "Северным потоком", пишет СМИ - РИА Новости, 24.07.2022

Бербок сыграла на руку Путину в ситуации с "Северным потоком", пишет СМИ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа, написала в статье для журнала... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T02:00

2022-07-24T02:00

2022-07-24T02:00

владимир путин

россия

канада

газпром

siemens

северный поток

германия

в мире

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа, написала в статье для журнала Spectator Катя Хойер.По ее словам, немецкий дипломат сыграла на руку президенту Владимиру Путину, обратившись к Канаде с просьбой вернуть России турбину для "Северного потока".Автор публикации считает, что немецкому правительству не удается скрывать панику из-за надвигающегося энергетического кризиса.В середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.

https://ria.ru/20220722/flag-1804170190.html

россия

канада

германия

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владимир путин, россия, канада, газпром, siemens, северный поток, германия, в мире, экономика, анналена бербок