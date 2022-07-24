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Белый дом сообщил, что у заразившегося коронавирусом Байдена сел голос - РИА Новости, 24.07.2022
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Белый дом сообщил, что у заразившегося коронавирусом Байдена сел голос
Белый дом сообщил, что у заразившегося коронавирусом Байдена сел голос - РИА Новости, 24.07.2022
Белый дом сообщил, что у заразившегося коронавирусом Байдена сел голос
Основным симптомом у заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена остается больное горло, информирует его лечащий врач. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T19:02
2022-07-24T19:02
в мире
коронавирус covid-19
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Основным симптомом у заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена остается больное горло, информирует его лечащий врач.Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заключении лечащего врача Байдена, здоровье президента продолжает улучшаться. "Его основной симптом - это больное горло", - сообщает врач.По его словам, это хороший знак, поскольку такова реакция дыхательных путей на борьбу организма с вирусом.Температура, давление, пульс и дыхание в норме, сообщает врач. "Его легкие остаются чистыми", - говорится в заключении.Байден продолжает принимать "Паксловид" и хорошо реагирует на препарат, сообщил доктор. У президента периодический кашель, а его голос "остается немного низким", информировал он.О положительном тесте Байдена на коронавирус сообщалось в четверг. В администрации информировали, что в соответствии с требованиями медицинского регулятора, президент пять дней пробудет на карантине, а потом сможет вернуться к нормальной работе. Байден с тех пор участвовал в телеконференциях и общался с сотрудниками Белого дома по телефону, его возвращение к очным мероприятиям ожидается во вторник.
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в мире, коронавирус covid-19, джо байден
19:02 24.07.2022
 
Белый дом сообщил, что у заразившегося коронавирусом Байдена сел голос

Белый дом: у заразившегося коронавирусом Байдена болит горло и сел голос

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Основным симптомом у заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена остается больное горло, информирует его лечащий врач.
Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заключении лечащего врача Байдена, здоровье президента продолжает улучшаться. "Его основной симптом - это больное горло", - сообщает врач.
По его словам, это хороший знак, поскольку такова реакция дыхательных путей на борьбу организма с вирусом.
Температура, давление, пульс и дыхание в норме, сообщает врач. "Его легкие остаются чистыми", - говорится в заключении.
Байден продолжает принимать "Паксловид" и хорошо реагирует на препарат, сообщил доктор. У президента периодический кашель, а его голос "остается немного низким", информировал он.
О положительном тесте Байдена на коронавирус сообщалось в четверг. В администрации информировали, что в соответствии с требованиями медицинского регулятора, президент пять дней пробудет на карантине, а потом сможет вернуться к нормальной работе. Байден с тех пор участвовал в телеконференциях и общался с сотрудниками Белого дома по телефону, его возвращение к очным мероприятиям ожидается во вторник.
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