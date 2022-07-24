https://ria.ru/20220724/bayden-1804658767.html

Белый дом сообщил, что у заразившегося коронавирусом Байдена сел голос

Белый дом сообщил, что у заразившегося коронавирусом Байдена сел голос - РИА Новости, 24.07.2022

Белый дом сообщил, что у заразившегося коронавирусом Байдена сел голос

Основным симптомом у заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена остается больное горло, информирует его лечащий врач. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T19:02

2022-07-24T19:02

2022-07-24T19:02

в мире

коронавирус covid-19

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Основным симптомом у заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена остается больное горло, информирует его лечащий врач.Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заключении лечащего врача Байдена, здоровье президента продолжает улучшаться. "Его основной симптом - это больное горло", - сообщает врач.По его словам, это хороший знак, поскольку такова реакция дыхательных путей на борьбу организма с вирусом.Температура, давление, пульс и дыхание в норме, сообщает врач. "Его легкие остаются чистыми", - говорится в заключении.Байден продолжает принимать "Паксловид" и хорошо реагирует на препарат, сообщил доктор. У президента периодический кашель, а его голос "остается немного низким", информировал он.О положительном тесте Байдена на коронавирус сообщалось в четверг. В администрации информировали, что в соответствии с требованиями медицинского регулятора, президент пять дней пробудет на карантине, а потом сможет вернуться к нормальной работе. Байден с тех пор участвовал в телеконференциях и общался с сотрудниками Белого дома по телефону, его возвращение к очным мероприятиям ожидается во вторник.

https://ria.ru/20220722/bayden-1804432690.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, коронавирус covid-19, джо байден