https://ria.ru/20220724/armiya-1804579726.html

В Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии

В Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии - РИА Новости, 24.07.2022

В Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии

Постоянная дислокация российской армии в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии, заявил РИА Новости член главного... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T05:42

2022-07-24T05:42

2022-07-24T10:38

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

украина

владимир рогов

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795075211_0:235:3081:1968_1920x0_80_0_0_8ba60a043de432b2c5456b927c88cd6e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Постоянная дислокация российской армии в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, вести более предметный разговор о разворачивании постоянных воинских частей можно будет после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России."Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе Российской Федерации", — подчеркнул Рогов.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, украина, владимир рогов, в мире