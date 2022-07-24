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В Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии
В Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии - РИА Новости, 24.07.2022
В Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии
Постоянная дислокация российской армии в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии, заявил РИА Новости член главного... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T05:42
2022-07-24T05:42
2022-07-24T10:38
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
владимир рогов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Постоянная дислокация российской армии в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, вести более предметный разговор о разворачивании постоянных воинских частей можно будет после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России."Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе Российской Федерации", — подчеркнул Рогов.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, россия, украина, владимир рогов, в мире
05:42 24.07.2022 (обновлено: 10:38 24.07.2022)
В Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии
Член совета ВГА Запорожья Рогов выступил за постоянную дислокацию ВС России в регионе