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Лидер "Коммунистов России" предложил запретить продажу западного алкоголя - РИА Новости, 24.07.2022
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Лидер "Коммунистов России" предложил запретить продажу западного алкоголя
Лидер "Коммунистов России" предложил запретить продажу западного алкоголя - РИА Новости, 24.07.2022
Лидер "Коммунистов России" предложил запретить продажу западного алкоголя
Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил перестать продавать западный алкоголь, запретить продажу алкоголя лицам до 21 года и... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T08:57
2022-07-24T08:57
общество
россия
алкоголь
коммунисты россии
пиво
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил перестать продавать западный алкоголь, запретить продажу алкоголя лицам до 21 года и полностью запретить пиво, об этом он рассказал РИА Новости."Надо поднять до 21 года продажу алкоголя... И, мне кажется, надо ограничить отпуск алкоголя в одни руки", - сказал Малинкович.Также он предложил ввести запрет на продажу алкоголя, который производится на Западе.Ещё одна инициатива - запретить продажу пива. Малинкович объяснил ее тем, что от пива, во-первых, толстеют мужчины, а во-вторых, это, в целом, "неблагородный и неаристократический напиток".Малинкович рассказал, как он относится к отмене запрета на продажу алкоголя до 14 часов во времена СССР (соответствующий указ вышел ровно 32 года назад - 24 июля 1990 года)."Это было решение на тот момент правильное, потому что тогда были большие стрессы у населения, и выпивать надо было обязательно", - сказал он.Председатель партии также заявил, что стоит пересмотреть закон в отношении ограничения времени, в которое можно продавать алкоголь, и, возможно, начать продавать его и после 11 часов вечера, чтобы у тех, кто работает допоздна, была возможность приобрести соответствующие напитки.Малинкович отметил, что россиянам пить алкоголь нужно обязательно.
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общество, россия, алкоголь, коммунисты россии, пиво
08:57 24.07.2022
 
Лидер "Коммунистов России" предложил запретить продажу западного алкоголя

Лидер "Коммунистов России" Малинкович предложил запретить продажу пива и западных вин

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПокупательница в винно-водочном магазине
Покупательница в винно-водочном магазине - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Покупательница в винно-водочном магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил перестать продавать западный алкоголь, запретить продажу алкоголя лицам до 21 года и полностью запретить пиво, об этом он рассказал РИА Новости.
"Надо поднять до 21 года продажу алкоголя... И, мне кажется, надо ограничить отпуск алкоголя в одни руки", - сказал Малинкович.
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Также он предложил ввести запрет на продажу алкоголя, который производится на Западе.
"Все вина западные надо запретить. Их не должно быть", - заявил председатель партии.
Ещё одна инициатива - запретить продажу пива. Малинкович объяснил ее тем, что от пива, во-первых, толстеют мужчины, а во-вторых, это, в целом, "неблагородный и неаристократический напиток".
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Малинкович рассказал, как он относится к отмене запрета на продажу алкоголя до 14 часов во времена СССР (соответствующий указ вышел ровно 32 года назад - 24 июля 1990 года).
"Это было решение на тот момент правильное, потому что тогда были большие стрессы у населения, и выпивать надо было обязательно", - сказал он.
Председатель партии также заявил, что стоит пересмотреть закон в отношении ограничения времени, в которое можно продавать алкоголь, и, возможно, начать продавать его и после 11 часов вечера, чтобы у тех, кто работает допоздна, была возможность приобрести соответствующие напитки.
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