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В Стамбуле заработал координационный центр по продовольствию - РИА Новости, 23.07.2022
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В Стамбуле заработал координационный центр по продовольствию
В Стамбуле заработал координационный центр по продовольствию - РИА Новости, 23.07.2022
В Стамбуле заработал координационный центр по продовольствию
В Стамбуле после заключения продуктовой сделки начал работу координационный центр по продовольствию, сообщил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:37
2022-07-23T19:27
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АНКАРА, 23 июл — РИА Новости. В Стамбуле после заключения продуктовой сделки начал работу координационный центр по продовольствию, сообщил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар."Представители России, Украины и ООН, а также Турция приступили к работе в совместном координационном центре", — заявил он.В пятницу Россия и Украина подписали соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие порядок транспортировки украинского зерна по Черному морю. Согласно документу урожай будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие вооружений, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Совместный координационный центр возьмет весь процесс под контроль.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские военные заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу продовольствия, — если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем.
https://ria.ru/20220723/zerno-1804493452.html
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в мире, турция, стамбул, россия, украина, оон, владимир путин
17:37 23.07.2022 (обновлено: 19:27 23.07.2022)
 
В Стамбуле заработал координационный центр по продовольствию

Минобороны Турции: в Стамбуле начал работать координационный центр по продовольствию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКомбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик. Архивное фото
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АНКАРА, 23 июл — РИА Новости. В Стамбуле после заключения продуктовой сделки начал работу координационный центр по продовольствию, сообщил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар.
"Представители России, Украины и ООН, а также Турция приступили к работе в совместном координационном центре", — заявил он.
Подписание торговой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
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Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
В пятницу Россия и Украина подписали соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие порядок транспортировки украинского зерна по Черному морю. Согласно документу урожай будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие вооружений, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Совместный координационный центр возьмет весь процесс под контроль.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские военные заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу продовольствия, — если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
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В миреТурцияСтамбулРоссияУкраинаООНВладимир Путин
 
 
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