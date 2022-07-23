https://ria.ru/20220723/zerno-1804453579.html

В ООН ответили на вопрос о буферной зоне у коридора для вывоза зерна

В ООН ответили на вопрос о буферной зоне у коридора для вывоза зерна - РИА Новости, 23.07.2022

В ООН ответили на вопрос о буферной зоне у коридора для вывоза зерна

Размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен, заявил РИА Новости РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T09:06

2022-07-23T09:06

2022-07-23T09:12

экономика

черное море

украина

оон

турция

мартин гриффитс

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ООН, 23 июл – РИА Новости. Размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен, заявил РИА Новости замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Договоренности в том числе предусматривают работу морского гуманитарного коридора, по которому коммерческие суда смогут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно. Как сообщил РИА Новости источник в ООН, никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты, согласно договоренности, не могут приближаться к этому коридору "ближе, чем на расстояние, согласованное Совместным координационным центром".Отвечая на вопрос о том, каким может быть размер буферной зоны рядом с коридором, Гриффитс сказал: "Я не знаю, это еще предстоит определить Совместному координационному комитету, когда он будет основан в ближайшие пару дней"."Им еще предстоит определить, какова достаточная буферная зона, какова безопасная дистанция от коридора – 1 миля или 5 миль с каждой стороны. Речь идет о достаточном расстоянии для обеспечения безопасного прохода кораблей по этим путям", - указал он.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни.

https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804437601.html

https://ria.ru/20220722/zerno-1804340314.html

черное море

украина

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, черное море, украина, оон, турция, мартин гриффитс