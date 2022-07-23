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Диетолог рассказала, какой завтрак запускает процесс накопления жира
Диетолог рассказала, какой завтрак запускает процесс накопления жира - РИА Новости, 23.07.2022
Диетолог рассказала, какой завтрак запускает процесс накопления жира
Регулярное употребление традиционного французского завтрака может запустить процесс накопления жира, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T02:15
2022-07-23T02:15
2022-07-23T02:15
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марина копытько
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Регулярное употребление традиционного французского завтрака может запустить процесс накопления жира, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.Утренний прием пищи многие диетологи считают самым важным, поэтому нужно разборчиво относиться к блюдам, которые мы едим на завтрак. В частности, не стоит увлекаться круассанами, отметила Копытько.По словам диетолога, в составе традиционного круассана нет ничего, кроме "калорий, углеводов и насыщенных жиров"."Круассан выпекается из муки высшего сорта. Кроме калорий, углеводов и насыщенных жиров там больше ничего нет. Процент белка там очень маленький, а витаминов, минералов и пищевых волокон практически не содержится", —объяснила Копытько.Продукт с таким составом может спровоцировать накопление жира в организме, считает она.Диетолог рекомендует заменить в утреннем меню французский круассан хлебом, изготовленным из муки грубого помола."Лучше заменить классический круассан хлебом или хлебобулочными изделиями из муки более грубого помола. Там будет больше полезных составляющих", — посоветовала Копытько.
https://rsport.ria.ru/20220620/golodanie-1796850715.html
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общество, россия, питание, еда, здоровье, марина копытько
Диетолог рассказала, какой завтрак запускает процесс накопления жира
Диетолог Копытько заявила о накоплении жира при регулярном питании французским завтраком
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Регулярное употребление традиционного французского завтрака может запустить процесс накопления жира, предупредила в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.
Утренний прием пищи многие диетологи считают самым важным, поэтому нужно разборчиво относиться к блюдам, которые мы едим
на завтрак. В частности, не стоит увлекаться круассанами, отметила Копытько.
"В национальной французской кухне принято на завтрак есть круассан с кофе. Но с точки зрения современной диетологии употреблять такую пищу неправильно", — сказала она.
По словам диетолога, в составе традиционного круассана нет ничего, кроме "калорий, углеводов и насыщенных жиров".
"Круассан выпекается из муки высшего сорта. Кроме калорий, углеводов и насыщенных жиров там больше ничего нет. Процент белка там очень маленький, а витаминов, минералов и пищевых волокон практически не содержится", —объяснила Копытько.
Продукт с таким составом может спровоцировать накопление жира в организме, считает она.
"Круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом. Если его съесть, то в организме будет запущен процесс накопления жира", — уверена Копытько.
Диетолог рекомендует заменить в утреннем меню французский круассан хлебом, изготовленным из муки грубого помола.
"Лучше заменить классический круассан хлебом или хлебобулочными изделиями из муки более грубого помола. Там будет больше полезных составляющих", — посоветовала Копытько.