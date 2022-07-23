https://ria.ru/20220723/zapchasti-1804437794.html
Назван возможный срок возобновления поставок комплектующих для автомобилей
Назван возможный срок возобновления поставок комплектующих для автомобилей - РИА Новости, 23.07.2022
Назван возможный срок возобновления поставок комплектующих для автомобилей
Уже сейчас практически во всех автосервисах в России ощущается дефицит комплектующих, и ситуация вряд ли улучшится до конца года, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T03:15
2022-07-23T03:15
2022-07-23T04:27
экономика
авто
россия
fresh auto
илья иванский
автозапчасти
импорт
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уже сейчас практически во всех автосервисах в России ощущается дефицит комплектующих, и ситуация вряд ли улучшится до конца года, рассказал агентству "Прайм" руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.Эксперт отметил, что пока параллельный импорт работает не в полную силу — в страну попадает только 10-15 процентов запчастей, необходимых российскому рынку. В связи с этим растет доля неоригинальных запчастей (по состоянию на середину июля рост составил от 20 до 50 процентов), а также запчастей, бывших в употреблении, добавил он."Вопросы растаможки, электронных ПТС, сертификации и гарантийного обслуживания по-прежнему остаются главными препятствиями для авторетейла и активно обсуждаются с Минпромторгом", — пояснил эксперт.По оценкам специалиста, больше всего не хватает деталей двигателей (нехватка 65 процентов из привычных объемов), моторных масел (50 процентов), а также свечей зажигания (40 процентов).
https://ria.ru/20220630/krizis-1799140667.html
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экономика, авто, россия, fresh auto, илья иванский, автозапчасти, импорт
03:15 23.07.2022 (обновлено: 04:27 23.07.2022)
Назван возможный срок возобновления поставок комплектующих для автомобилей
Эксперт Иванский считает невозможным прекращение дефицита автозапчастей до конца 2022 года