https://ria.ru/20220723/zapchasti-1804437794.html

Назван возможный срок возобновления поставок комплектующих для автомобилей

Назван возможный срок возобновления поставок комплектующих для автомобилей - РИА Новости, 23.07.2022

Назван возможный срок возобновления поставок комплектующих для автомобилей

Уже сейчас практически во всех автосервисах в России ощущается дефицит комплектующих, и ситуация вряд ли улучшится до конца года, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T03:15

2022-07-23T03:15

2022-07-23T04:27

экономика

авто

россия

fresh auto

илья иванский

автозапчасти

импорт

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уже сейчас практически во всех автосервисах в России ощущается дефицит комплектующих, и ситуация вряд ли улучшится до конца года, рассказал агентству "Прайм" руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.Эксперт отметил, что пока параллельный импорт работает не в полную силу — в страну попадает только 10-15 процентов запчастей, необходимых российскому рынку. В связи с этим растет доля неоригинальных запчастей (по состоянию на середину июля рост составил от 20 до 50 процентов), а также запчастей, бывших в употреблении, добавил он."Вопросы растаможки, электронных ПТС, сертификации и гарантийного обслуживания по-прежнему остаются главными препятствиями для авторетейла и активно обсуждаются с Минпромторгом", — пояснил эксперт.По оценкам специалиста, больше всего не хватает деталей двигателей (нехватка 65 процентов из привычных объемов), моторных масел (50 процентов), а также свечей зажигания (40 процентов).

https://ria.ru/20220630/krizis-1799140667.html

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экономика, авто, россия, fresh auto, илья иванский, автозапчасти, импорт