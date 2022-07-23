Рейтинг@Mail.ru
Запад не может победить Россию. Но хочет ее ликвидировать - РИА Новости, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html
Запад не может победить Россию. Но хочет ее ликвидировать
Запад не может победить Россию. Но хочет ее ликвидировать - РИА Новости, 23.07.2022
Запад не может победить Россию. Но хочет ее ликвидировать
Запад вернулся к своей старой идее: если Россию невозможно победить на поле боя или с помощью санкций, ее нужно просто ликвидировать. Идея не нова, но в... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T08:00
2022-07-23T08:05
авторы
россия
украина
госдума рф
санкции в отношении россии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741428688_0:65:3110:1814_1920x0_80_0_0_c45be08a87c637054a21c6b3c7732781.jpg
Запад вернулся к своей старой идее: если Россию невозможно победить на поле боя или с помощью санкций, ее нужно просто ликвидировать. Идея не нова, но в нынешней ситуации для Запада, по сути, безальтернативна — надо же что-то делать с этой извечной русской проблемой, необходимо ставить стратегические цели и идти к ним. Нет России — нет проблем для Запада, логично?А так как ликвидировать ядерную сверхдержаву извне невозможно, то есть единственный способ достижения поставленной цели: руками жителей самой России. Ставка на условно цветную революцию (то есть смуту и внутренний переворот), в результате которой к власти придут прозападные "люди с хорошими лицами", которые сами распустят Россию или преобразуют ее в конфедерацию, не сработала — хотя после роспуска СССР в 1991 году так хотелось верить в "продолжение процесса". Наоборот, Россия начала собирать земли, восстанавливая свое историческое пространство. Так что остается последняя надежда — взорвать весь этот "русский дом" изнутри.Как? С помощью национального вопроса, то есть сепаратизма. Благо есть опыт 1917-го и 1991-го — в первом случае сработало на время, зато после второго мы до сих пор пожинаем горькие плоды. Третий акт должен быть последним — после него Россия как единое государство должна перестать существовать.Бред? Пустые надежды? Но ведь наши англосаксонские противники не собираются ничего делать сами — они хотят все сделать нашими же руками. В первую очередь руками политической эмиграции и региональных сепаратистов — то есть точно так же, как это было сделано в ходе Первой мировой войны и Февральской революции. Резкий рост сепаратизма был бы невозможен без подготовительной работы, которую многие годы проводили как эмигранты, так и местные сепаратисты, — и сейчас англосаксы делают ставку именно на такой сценарий. Пускай пройдет десять, двадцать лет, но они будут работать над созданием условий для демонтажа России.Поддерживая "порабощенные народы", то есть пытаясь создать идеологическую и организационную базу для будущего развала России. Окончательного развала — так, чтобы никогда больше не было этого опасного "русского мира".Эта работа уже идет. Вчера в Праге открылся II "Форум свободных народов России". Среди участников и гостей — бывшие польские и украинские министры иностранных дел, два экс-депутата Госдумы (Пономарев и Гудков) и несколько десятков очень активных эмигрантов, претендующих на то, чтобы представлять разные народы нашей страны (от башкир и бурятов до чеченцев и калмыков). Будут и американские, и европейские гости — тем более что мероприятие проходит практически сразу же после ежегодно отмечаемой в Штатах "Недели порабощенных народов", которая призвана продемонстрировать поддержку Америкой борьбы за свободу и независимость. Кого? Татар и чеченцев?Нет, всех страдающих от коммунистического ига народов мира — от китайцев до латышей. Да, это все было провозглашено еще в 50-е, но потом вместо "коммунизма" стали говорить об авторитаризме и диктатуре и добавлять иранцев и белорусов. Но сейчас тема "русского империализма" снова стала актуальной — и от него надо спасать не только Украину, но и саму Россию. А лучшее спасение, как известно, — это ликвидация.На картах, которые рисуют на форуме, есть какое-то "Содружество Государств Свободной России", но понятно, что это просто фикция, формальное обозначение территории. В реальности речь идет о разделе страны на 19 или более государств — причем не только по национальному, но и по территориальному принципу. Кроме независимых Мордовии и Алтая, Калмыкии и Тувы, должны появиться Северо-Кавказская Федерация, Уральская Республика, Сибирская Республика, Балтийская Республика, Дальневосточная Республика и даже... Российская Республика. В других вариантах раздела России фигурирует сразу несколько федераций — Югра-Тюмень, Сибирская, Балтийская, Идель-Урал, Ингрия, Дона и Поволжья...Что же необходимо сделать для достижения поставленной цели? Ох, тут просто целый набор различных "де".Деимпериализация и деколонизация, депутинизация и денацификация, демилитаризация и денуклеаризация (то есть лишение ядерного статуса)... И в конце концов — экономико-социальные изменения.Каждое из шести "де" подробно расшифровывается (например, "позволит каждому народу, каждому региону со своей историей, самобытностью, культурой и экономикой, в полной степени реализовать право на самоопределение"). Но возникает такое ощущение, что чего-то все-таки не хватает, — и действительно, в одной из публикаций форума есть более полный список необходимых "де". Там их семь — есть еще и "дерашитизация". В окончательный список целей она не вошла — как слишком откровенная — но само ее появление абсолютно закономерно."Дерашитизация", если переводить на русский, — это дерусификация. Не знаю, кто придумал этот термин, украинский политик или креативный эмигрант из Москвы (и какой смысл он вкладывал — ведь "рашизмом" они называют и идею русского мира), но он точнее всего отражает цели так называемой деколонизации России. Россию нужно дерусифицировать, то есть избавить от русских. Как? Нет, зачем сразу как Гитлер, зачем уничтожать — нужно просто сделать так, чтобы русские перестали осознавать себя русскими.Как малороссы-украинцы и многие русские на территории Украины перестали осознавать себя частью русского народа, так и русские на территории России должны превратиться в сибиряков, казаков, балтийцев, москвичей, кубанцев. При желании все это действительно можно сделать — нужно только время, сила и пропаганда. Но первичным условием является, конечно, отсутствие сильной центральной власти и сломленность духа русского народа. Дайте им такую Россию — и они переделают русских в нерусских за несколько десятилетий.Проблема только в том, что никто им такой России не даст, — и дело тут не в Путине, а в самом русском народе. Он прошел через тяжелейшие испытания распада Союза и социально-экономического строя, разгула сепаратизма и угрозы дальнейшего развала уже России, но собрался с силами и духом. Будучи крупнейшим разделенным народом в мире, он собирает воедино сам себя и свои земли — и не собирается расслабляться. Причем не только на поле боя, но и внутри страны.Только от нас зависит, выдержит ли единство России испытания на прочность, потому что главные из них исходят не от наших геополитических противников и используемых ими сепаратистов, а от нашего собственного отношения к своей стране. Нам угрожает не сепаратизм (с ним, на самом деле, можно грамотно бороться), а пренебрежение интересами и ценностями нашего народа, которое долгие годы было нормой для немалой части элит. Именно в этом была главная угроза единству России — когда русские не чувствовали себе хозяевами в своем доме. И, как следствие, готовы были поддержать разнообразные "хватит кормить Кавказ", "Москва на нас рукой махнула", "зачем нам эта империя". Но Путин давно уже вел процесс национализации элит, существенно ускорившийся после 2014-го. А сейчас он пойдет очень быстрыми темпами.Да, нам еще очень много чего нужно переделать, воссоздать и построить в своем государстве, сделав его по-настоящему национальным и справедливым, сформировав действительно национально мыслящую элиту, разделяющую ценности и идеалы нашего народа. И в этом нет никакого ущемления интересов малых народов России, потому что все народы нашей страны заинтересованы в том, чтобы русские жили своим умом и своим укладом, организовывали жизнь в стране согласно своим традициям и представлениям о добре и зле, служили своей стране не за страх, а за совесть и знали, что элиты — это действительно "лучшие люди", потому что они являются плотью от плоти народа.Потому что в этом случае и у всех остальных народов нашей страны будут все условия для развития и сохранения их культуры, языка и уклада. А если провести дерусификацию русских, то есть лишить их национальности, то рухнет не просто Россия, а все наше огромное евразийское пространство со всеми населяющими его народами. Русские знают это. И чувствуют свою ответственность не только за себя, но и за все живущие рядом с ними народы.
https://ria.ru/20220714/sanktsii-1801942189.html
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804185673.html
https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html
https://ria.ru/20220715/sssr-1802667936.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220720/grekhi-1803737992.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220720/1803899592.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741428688_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_55d88835040b96b05c6700feec77bf63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авторы, россия, украина, госдума рф, санкции в отношении россии, политика
08:00 23.07.2022 (обновлено: 08:05 23.07.2022)
 

Запад не может победить Россию. Но хочет ее ликвидировать

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Запад вернулся к своей старой идее: если Россию невозможно победить на поле боя или с помощью санкций, ее нужно просто ликвидировать. Идея не нова, но в нынешней ситуации для Запада, по сути, безальтернативна — надо же что-то делать с этой извечной русской проблемой, необходимо ставить стратегические цели и идти к ним. Нет России — нет проблем для Запада, логично?
А так как ликвидировать ядерную сверхдержаву извне невозможно, то есть единственный способ достижения поставленной цели: руками жителей самой России. Ставка на условно цветную революцию (то есть смуту и внутренний переворот), в результате которой к власти придут прозападные "люди с хорошими лицами", которые сами распустят Россию или преобразуют ее в конфедерацию, не сработала — хотя после роспуска СССР в 1991 году так хотелось верить в "продолжение процесса". Наоборот, Россия начала собирать земли, восстанавливая свое историческое пространство. Так что остается последняя надежда — взорвать весь этот "русский дом" изнутри.
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 08:00
Запад признал поражение. Почему мир не может изолировать Россию
Как? С помощью национального вопроса, то есть сепаратизма. Благо есть опыт 1917-го и 1991-го — в первом случае сработало на время, зато после второго мы до сих пор пожинаем горькие плоды. Третий акт должен быть последним — после него Россия как единое государство должна перестать существовать.
Бред? Пустые надежды? Но ведь наши англосаксонские противники не собираются ничего делать сами — они хотят все сделать нашими же руками. В первую очередь руками политической эмиграции и региональных сепаратистов — то есть точно так же, как это было сделано в ходе Первой мировой войны и Февральской революции. Резкий рост сепаратизма был бы невозможен без подготовительной работы, которую многие годы проводили как эмигранты, так и местные сепаратисты, — и сейчас англосаксы делают ставку именно на такой сценарий. Пускай пройдет десять, двадцать лет, но они будут работать над созданием условий для демонтажа России.
Поддерживая "порабощенные народы", то есть пытаясь создать идеологическую и организационную базу для будущего развала России. Окончательного развала — так, чтобы никогда больше не было этого опасного "русского мира".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 09:30
В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России
Эта работа уже идет. Вчера в Праге открылся II "Форум свободных народов России". Среди участников и гостей — бывшие польские и украинские министры иностранных дел, два экс-депутата Госдумы (Пономарев и Гудков) и несколько десятков очень активных эмигрантов, претендующих на то, чтобы представлять разные народы нашей страны (от башкир и бурятов до чеченцев и калмыков). Будут и американские, и европейские гости — тем более что мероприятие проходит практически сразу же после ежегодно отмечаемой в Штатах "Недели порабощенных народов", которая призвана продемонстрировать поддержку Америкой борьбы за свободу и независимость. Кого? Татар и чеченцев?
Нет, всех страдающих от коммунистического ига народов мира — от китайцев до латышей. Да, это все было провозглашено еще в 50-е, но потом вместо "коммунизма" стали говорить об авторитаризме и диктатуре и добавлять иранцев и белорусов. Но сейчас тема "русского империализма" снова стала актуальной — и от него надо спасать не только Украину, но и саму Россию. А лучшее спасение, как известно, — это ликвидация.
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:00
Исключение исключительных: Путин обвинил Запад в расизме и неоколониализме
На картах, которые рисуют на форуме, есть какое-то "Содружество Государств Свободной России", но понятно, что это просто фикция, формальное обозначение территории. В реальности речь идет о разделе страны на 19 или более государств — причем не только по национальному, но и по территориальному принципу. Кроме независимых Мордовии и Алтая, Калмыкии и Тувы, должны появиться Северо-Кавказская Федерация, Уральская Республика, Сибирская Республика, Балтийская Республика, Дальневосточная Республика и даже... Российская Республика. В других вариантах раздела России фигурирует сразу несколько федераций — Югра-Тюмень, Сибирская, Балтийская, Идель-Урал, Ингрия, Дона и Поволжья...
Что же необходимо сделать для достижения поставленной цели? Ох, тут просто целый набор различных "де".
Деимпериализация и деколонизация, депутинизация и денацификация, демилитаризация и денуклеаризация (то есть лишение ядерного статуса)... И в конце концов — экономико-социальные изменения.
Флаг СССР - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:48
Французский журналист назвал главную ошибку Запада в отношении России
Каждое из шести "де" подробно расшифровывается (например, "позволит каждому народу, каждому региону со своей историей, самобытностью, культурой и экономикой, в полной степени реализовать право на самоопределение"). Но возникает такое ощущение, что чего-то все-таки не хватает, — и действительно, в одной из публикаций форума есть более полный список необходимых "де". Там их семь — есть еще и "дерашитизация". В окончательный список целей она не вошла — как слишком откровенная — но само ее появление абсолютно закономерно.
"Дерашитизация", если переводить на русский, — это дерусификация. Не знаю, кто придумал этот термин, украинский политик или креативный эмигрант из Москвы (и какой смысл он вкладывал — ведь "рашизмом" они называют и идею русского мира), но он точнее всего отражает цели так называемой деколонизации России. Россию нужно дерусифицировать, то есть избавить от русских. Как? Нет, зачем сразу как Гитлер, зачем уничтожать — нужно просто сделать так, чтобы русские перестали осознавать себя русскими.
Как малороссы-украинцы и многие русские на территории Украины перестали осознавать себя частью русского народа, так и русские на территории России должны превратиться в сибиряков, казаков, балтийцев, москвичей, кубанцев. При желании все это действительно можно сделать — нужно только время, сила и пропаганда. Но первичным условием является, конечно, отсутствие сильной центральной власти и сломленность духа русского народа. Дайте им такую Россию — и они переделают русских в нерусских за несколько десятилетий.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 15:14В мире
Медведев назвал 11 "грехов", приписываемых России Западом
Проблема только в том, что никто им такой России не даст, — и дело тут не в Путине, а в самом русском народе. Он прошел через тяжелейшие испытания распада Союза и социально-экономического строя, разгула сепаратизма и угрозы дальнейшего развала уже России, но собрался с силами и духом. Будучи крупнейшим разделенным народом в мире, он собирает воедино сам себя и свои земли — и не собирается расслабляться. Причем не только на поле боя, но и внутри страны.
Только от нас зависит, выдержит ли единство России испытания на прочность, потому что главные из них исходят не от наших геополитических противников и используемых ими сепаратистов, а от нашего собственного отношения к своей стране. Нам угрожает не сепаратизм (с ним, на самом деле, можно грамотно бороться), а пренебрежение интересами и ценностями нашего народа, которое долгие годы было нормой для немалой части элит. Именно в этом была главная угроза единству России — когда русские не чувствовали себе хозяевами в своем доме. И, как следствие, готовы были поддержать разнообразные "хватит кормить Кавказ", "Москва на нас рукой махнула", "зачем нам эта империя". Но Путин давно уже вел процесс национализации элит, существенно ускорившийся после 2014-го. А сейчас он пойдет очень быстрыми темпами.
Сильная сторона России: к чему Запад оказался не готов - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 20:04Перископ: взгляд из глубины
Сильная сторона России: к чему Запад оказался не готов
Да, нам еще очень много чего нужно переделать, воссоздать и построить в своем государстве, сделав его по-настоящему национальным и справедливым, сформировав действительно национально мыслящую элиту, разделяющую ценности и идеалы нашего народа. И в этом нет никакого ущемления интересов малых народов России, потому что все народы нашей страны заинтересованы в том, чтобы русские жили своим умом и своим укладом, организовывали жизнь в стране согласно своим традициям и представлениям о добре и зле, служили своей стране не за страх, а за совесть и знали, что элиты — это действительно "лучшие люди", потому что они являются плотью от плоти народа.
Потому что в этом случае и у всех остальных народов нашей страны будут все условия для развития и сохранения их культуры, языка и уклада. А если провести дерусификацию русских, то есть лишить их национальности, то рухнет не просто Россия, а все наше огромное евразийское пространство со всеми населяющими его народами. Русские знают это. И чувствуют свою ответственность не только за себя, но и за все живущие рядом с ними народы.
 
АвторыРоссияУкраинаГосдума РФСанкции в отношении РоссииПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала