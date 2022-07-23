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Беспилотники ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области - РИА Новости, 24.07.2022
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https://ria.ru/20220723/vsu-1804564453.html
Беспилотники ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области
Беспилотники ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области - РИА Новости, 24.07.2022
Беспилотники ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области
Украинские беспилотники атаковали насосные станции в Розовском районе Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-23T21:43
2022-07-24T07:57
в мире
запорожская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
херсонская область
владимир рогов
запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали насосные станции в Розовском районе Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе", — написал он.По предварительным данным, в результате удара уничтожены фильтровая установка второго подъема и труба, ведущая к машинному залу, машинное отделение и гаражи получили повреждения.Сейчас идет проверка центрального водовода. Информация о пострадавших уточняется.Ранее в субботу член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил об усилении систем ПВО для повышения уровня защиты от обстрелов со стороны ВСУ. Он также отметил, что в город Запорожье, находящийся под контролем украинских солдат, прибыла большая группа военных, которая несколько месяцев проходила обучение по работе с британскими гаубицами M777 и американской РСЗО HIMARS.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220723/referendum-1804541025.html
https://ria.ru/20220722/mir-1804168055.html
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запорожская область
украина
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, херсонская область , владимир рогов, запорожье
21:43 23.07.2022 (обновлено: 07:57 24.07.2022)
 
Беспилотники ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области

Глава Запорожской ВГА Балицкий сообщил об ударе украинских БПЛА по насосным станциям

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда после обстрела ВСУ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали насосные станции в Розовском районе Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе", — написал он.
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Сейчас идет проверка центрального водовода. Информация о пострадавших уточняется.
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Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаХерсонская областьВладимир РоговЗапорожье
 
 
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