https://ria.ru/20220723/vsu-1804564453.html

Беспилотники ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области

Беспилотники ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области - РИА Новости, 24.07.2022

Беспилотники ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области

Украинские беспилотники атаковали насосные станции в Розовском районе Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-23T21:43

2022-07-23T21:43

2022-07-24T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали насосные станции в Розовском районе Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе", — написал он.По предварительным данным, в результате удара уничтожены фильтровая установка второго подъема и труба, ведущая к машинному залу, машинное отделение и гаражи получили повреждения.Сейчас идет проверка центрального водовода. Информация о пострадавших уточняется.Ранее в субботу член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил об усилении систем ПВО для повышения уровня защиты от обстрелов со стороны ВСУ. Он также отметил, что в город Запорожье, находящийся под контролем украинских солдат, прибыла большая группа военных, которая несколько месяцев проходила обучение по работе с британскими гаубицами M777 и американской РСЗО HIMARS.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220723/referendum-1804541025.html

https://ria.ru/20220722/mir-1804168055.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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