21:43 23.07.2022 (обновлено: 07:57 24.07.2022)
Беспилотники ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области
Глава Запорожской ВГА Балицкий сообщил об ударе украинских БПЛА по насосным станциям
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда после обстрела ВСУ . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали насосные станции в Розовском районе Запорожской области, повреждена инфраструктура, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе", — написал он.
По предварительным данным, в результате удара уничтожены фильтровая установка второго подъема и труба, ведущая к машинному залу, машинное отделение и гаражи получили повреждения.
Сейчас идет проверка центрального водовода. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в субботу член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил об усилении систем ПВО для повышения уровня защиты от обстрелов со стороны ВСУ. Он также отметил, что в город Запорожье, находящийся под контролем украинских солдат, прибыла большая группа военных, которая несколько месяцев проходила обучение по работе с британскими гаубицами M777 и американской РСЗО HIMARS.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.