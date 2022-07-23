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FP сравнил итоги поездок Путина и Байдена на Ближний Восток

FP сравнил итоги поездок Путина и Байдена на Ближний Восток - РИА Новости, 23.07.2022

FP сравнил итоги поездок Путина и Байдена на Ближний Восток

Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона поддерживают Москву в вопросе формирования... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T03:41

2022-07-23T03:41

2022-07-23T10:13

в мире

джо байден

цены на нефть

ближний восток

москва

опек

саудовская аравия

сша

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира, пишет журнал Foreign Policy.По мнению авторов статьи, турне американского лидера по ближневосточным государствам не имело значительного успеха.Подчеркивается, что Байдену не удалось заставить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана "действовать по указке" Вашингтона в вопросе увеличения добычи нефти.Авторы публикации назвали российского лидера умелым игроком на Ближнем Востоке и отметили, что его визит в Тегеран подтверждает наличие у Москвы партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в регионе.Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, глава государства провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.На прошлой неделе Джо Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что намерены принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.

https://ria.ru/20220722/britaniya-1804165121.html

ближний восток

москва

саудовская аравия

сша

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