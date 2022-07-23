03:41 23.07.2022 (обновлено: 10:13 23.07.2022)
FP сравнил итоги поездок Путина и Байдена на Ближний Восток
FP назвал итоги поездки Путина на Ближнем Востоке более успешными, чем результаты Байдена
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира, пишет журнал Foreign Policy.
По мнению авторов статьи, турне американского лидера по ближневосточным государствам не имело значительного успеха.
"Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем. <…> У Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе — от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира", — говорится в статье.
Подчеркивается, что Байдену не удалось заставить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана "действовать по указке" Вашингтона в вопросе увеличения добычи нефти.
"Сейчас у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с россиянами по ценам на нефть, чем с Соединенными Штатами по вопросам региональной безопасности", — пишет FP.
Авторы публикации назвали российского лидера умелым игроком на Ближнем Востоке и отметили, что его визит в Тегеран подтверждает наличие у Москвы партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в регионе.
Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, глава государства провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
На прошлой неделе Джо Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что намерены принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.