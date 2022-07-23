https://ria.ru/20220723/ukraina-1804563810.html

Россия эвакуировала 2,8 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия эвакуировала 2,8 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 23.07.2022

Россия эвакуировала 2,8 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,8 миллиона человек, заявил в субботу на брифинге начальник... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T21:35

2022-07-23T21:35

2022-07-23T21:35

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,8 миллиона человек, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие украинских властей, без их участия, за прошедшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 207 человек, в том числе 4 138 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 795 965 человек, из которых 444 018 – дети", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли более 450 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.

https://ria.ru/20220721/medvedev-1803992953.html

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в мире, россия, украина, донбасс