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Россия эвакуировала 2,8 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 23.07.2022
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Россия эвакуировала 2,8 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия эвакуировала 2,8 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 23.07.2022
Россия эвакуировала 2,8 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,8 миллиона человек, заявил в субботу на брифинге начальник... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T21:35
2022-07-23T21:35
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украина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,8 миллиона человек, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие украинских властей, без их участия, за прошедшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 207 человек, в том числе 4 138 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 795 965 человек, из которых 444 018 – дети", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли более 450 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.
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в мире, россия, украина, донбасс
21:35 23.07.2022
 
Россия эвакуировала 2,8 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Минобороны: Россия эвакуировала 2,8 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМногодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,8 миллиона человек, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на жесткое противодействие украинских властей, без их участия, за прошедшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 207 человек, в том числе 4 138 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 795 965 человек, из которых 444 018 – дети", - сказал Мизинцев.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2022
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Он уточнил, что границу России пересекли более 450 тысяч личных автомобилей.
Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.
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