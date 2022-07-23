16:23 23.07.2022 (обновлено: 17:14 23.07.2022)
Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля
Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля
Военнослужащие ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинский кризис может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не сделает специальных шагов к эскалации ситуации, пишут журналисты Лиана Фикс и Майкл Киммадж в статье для журнала Foreign Affairs.
"Общее желание президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена избежать полномасштабного столкновения не гарантирует непреднамеренной эскалации ситуации на Украине", — считают авторы.
По их мнению, обстановка может ухудшиться из-за большого числа вовлеченных участников, использования новейших технологий, а также слабости международных организаций, неспособных найти способ урегулирования.
При этом США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.