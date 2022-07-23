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Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля - РИА Новости, 23.07.2022
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Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля
Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля - РИА Новости, 23.07.2022
Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля
Украинский кризис может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не сделает специальных шагов к эскалации ситуации, пишут журналисты Лиана Фикс и... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T16:23
2022-07-23T17:14
в мире
украина
россия
сша
нато
владимир путин
джо байден
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинский кризис может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не сделает специальных шагов к эскалации ситуации, пишут журналисты Лиана Фикс и Майкл Киммадж в статье для журнала Foreign Affairs."Общее желание президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена избежать полномасштабного столкновения не гарантирует непреднамеренной эскалации ситуации на Украине", — считают авторы.По их мнению, обстановка может ухудшиться из-за большого числа вовлеченных участников, использования новейших технологий, а также слабости международных организаций, неспособных найти способ урегулирования.При этом США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.
https://ria.ru/20220723/razvedchik-1804514079.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, владимир путин, джо байден, ситуация в днр и лнр, войска воздушно-космической обороны
16:23 23.07.2022 (обновлено: 17:14 23.07.2022)
 
Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля

Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинский кризис может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не сделает специальных шагов к эскалации ситуации, пишут журналисты Лиана Фикс и Майкл Киммадж в статье для журнала Foreign Affairs.
"Общее желание президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена избежать полномасштабного столкновения не гарантирует непреднамеренной эскалации ситуации на Украине", — считают авторы.
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
15:46
Американский разведчик объявил о победе России над Западом на трех фронтах
По их мнению, обстановка может ухудшиться из-за большого числа вовлеченных участников, использования новейших технологий, а также слабости международных организаций, неспособных найти способ урегулирования.
При этом США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
13:23
NYP рассказал о страхе Байдена перед Путиным
 
В миреУкраинаРоссияСШАНАТОВладимир ПутинДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНРВойска воздушно-космической обороны
 
 
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