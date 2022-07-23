https://ria.ru/20220723/ukraina-1804523302.html

Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля

Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля - РИА Новости, 23.07.2022

Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля

Украинский кризис может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не сделает специальных шагов к эскалации ситуации, пишут журналисты Лиана Фикс и... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T16:23

2022-07-23T16:23

2022-07-23T17:14

в мире

украина

россия

сша

нато

владимир путин

джо байден

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинский кризис может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не сделает специальных шагов к эскалации ситуации, пишут журналисты Лиана Фикс и Майкл Киммадж в статье для журнала Foreign Affairs."Общее желание президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена избежать полномасштабного столкновения не гарантирует непреднамеренной эскалации ситуации на Украине", — считают авторы.По их мнению, обстановка может ухудшиться из-за большого числа вовлеченных участников, использования новейших технологий, а также слабости международных организаций, неспособных найти способ урегулирования.При этом США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.

https://ria.ru/20220723/razvedchik-1804514079.html

https://ria.ru/20220723/ssha-1804483959.html

украина

россия

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, сша, нато, владимир путин, джо байден, ситуация в днр и лнр, войска воздушно-космической обороны