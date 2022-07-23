https://ria.ru/20220723/ukraina-1804503256.html

Новым послом Украины в Германии станет дипломат Макеев, сообщили СМИ

Новым послом Украины в Германии станет дипломат Макеев, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2022

Новым послом Украины в Германии станет дипломат Макеев, сообщили СМИ

Украинский дипломат Алексей Макеев станет преемником Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии, сообщил немецкий телеканал RTL со ссылкой на собственные РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:10

2022-07-23T15:10

2022-07-23T15:12

в мире

андрей мельник

владимир зеленский

олаф шольц

германия

украина

берлин (город)

мид германии

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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Украинский дипломат Алексей Макеев станет преемником Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии, сообщил немецкий телеканал RTL со ссылкой на собственные источники.По его данным, официально МИД ФРГ будет уведомлен об этом через две недели.Отмечается, что Макеев состоит на дипломатической службе с 1996 года, он хорошо владеет немецким и английским языками. Ранее Макеев работал в том числе в Берлине и Берне.Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, ряд заявлений которого ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев Бандеру "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения. МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, о чем заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.

https://ria.ru/20220722/germaniya-1804359877.html

германия

украина

берлин (город)

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в мире, андрей мельник, владимир зеленский, олаф шольц, германия, украина, берлин (город), мид германии