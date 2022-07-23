14:41 23.07.2022 (обновлено: 14:42 23.07.2022)
СБУ заставляла крымских татар в Херсонской области отказаться от митинга
СБУ не дала крымским татарам в Херсонской области провести митинг против произвола полиции
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
ХЕРСОН, 23 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) "надавила" на переехавших в Херсонскую область крымских татар для того, чтобы те отказались от проведения митинга против полицейского произвола, когда киевский режим контролировал Херсонщину, говорится в документах СБУ, попавших в распоряжение РИА Новости.
Как говорится в документах, проживающие в Херсонской области крымские татары Эльдар Зиадинов и его отец Шавкат Зиадинов были возмущены тем, что Зиадинова-младшего полиция пытается назначить виновным в тяжком преступлении, которого он не совершал, и имеют негативный опыт в отношении работы местных правоохранителей. Для того, чтобы выразить свое отношение к действиям полицейских, они и собирались провести мирный митинг, говорится в справке "о проведении гласного индивидуального профилактического мероприятия".
"После продолжительного разговора с оперсотрудником СБ Украины с целью недопущения возникновения конфликтов и силового противостояния между участниками мероприятия из числа крымских татар и сотрудниками Генического ВП ГУНП Э. Зиадинов и Ш. Зиадинов отказались от проведения акции", - говорится в документе.
Как уточняется, беседа сотрудником СБУ была проведена под предлогом того, что митинг против произвола полиции якобы может склонить местных крымских татар к "действиям, направленным на насильственную смену или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти".
После к Зиадиновым был подослан агент СБУ, обозначенный как "М.О.Р", который выведал у них, что после разговора с сотрудником спецслужбы они "приняли решение не обострять означенную ситуацию и не проводить митинг, а воспользоваться услугами адвоката".
Составитель рапорта о проведении оперативных действий майор СБУ Андрей Батрак делает вывод, что "профилактическое мероприятие достигло своей цели".