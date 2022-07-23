https://ria.ru/20220723/ukraina-1804495706.html

СБУ заставляла крымских татар в Херсонской области отказаться от митинга

СБУ заставляла крымских татар в Херсонской области отказаться от митинга - РИА Новости, 23.07.2022

СБУ заставляла крымских татар в Херсонской области отказаться от митинга

Служба безопасности Украины (СБУ) "надавила" на переехавших в Херсонскую область крымских татар для того, чтобы те отказались от проведения митинга против... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T14:41

2022-07-23T14:41

2022-07-23T14:42

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ХЕРСОН, 23 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) "надавила" на переехавших в Херсонскую область крымских татар для того, чтобы те отказались от проведения митинга против полицейского произвола, когда киевский режим контролировал Херсонщину, говорится в документах СБУ, попавших в распоряжение РИА Новости.Как говорится в документах, проживающие в Херсонской области крымские татары Эльдар Зиадинов и его отец Шавкат Зиадинов были возмущены тем, что Зиадинова-младшего полиция пытается назначить виновным в тяжком преступлении, которого он не совершал, и имеют негативный опыт в отношении работы местных правоохранителей. Для того, чтобы выразить свое отношение к действиям полицейских, они и собирались провести мирный митинг, говорится в справке "о проведении гласного индивидуального профилактического мероприятия".Как уточняется, беседа сотрудником СБУ была проведена под предлогом того, что митинг против произвола полиции якобы может склонить местных крымских татар к "действиям, направленным на насильственную смену или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти".После к Зиадиновым был подослан агент СБУ, обозначенный как "М.О.Р", который выведал у них, что после разговора с сотрудником спецслужбы они "приняли решение не обострять означенную ситуацию и не проводить митинг, а воспользоваться услугами адвоката".Составитель рапорта о проведении оперативных действий майор СБУ Андрей Батрак делает вывод, что "профилактическое мероприятие достигло своей цели".

https://ria.ru/20220722/zachistki-1804169921.html

https://ria.ru/20220722/dokumenty-1804165769.html

https://ria.ru/20220720/kherson-1803798591.html

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в мире, украина, херсонская область , служба безопасности украины