https://ria.ru/20220723/ukraina-1804480492.html
ВС России ликвидировали более 60 националистов формирования "Донбасс"
ВС России ликвидировали более 60 националистов формирования "Донбасс" - РИА Новости, 23.07.2022
ВС России ликвидировали более 60 националистов формирования "Донбасс"
Российская артиллерия ликвидировала в районе населенного пункта Верхнекаменское более 60 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T12:54
2022-07-23T12:54
2022-07-23T15:54
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российская артиллерия ликвидировала в районе населенного пункта Верхнекаменское более 60 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования "Донбасс" в районе населенного пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
12:54 23.07.2022 (обновлено: 15:54 23.07.2022)
ВС России ликвидировали более 60 националистов формирования "Донбасс"
ВС России ликвидировали более 60 боевиков формирования "Донбасс" в районе Верхнекаменского