https://ria.ru/20220723/ukraina-1804480492.html

ВС России ликвидировали более 60 националистов формирования "Донбасс"

ВС России ликвидировали более 60 националистов формирования "Донбасс" - РИА Новости, 23.07.2022

ВС России ликвидировали более 60 националистов формирования "Донбасс"

Российская артиллерия ликвидировала в районе населенного пункта Верхнекаменское более 60 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T12:54

2022-07-23T12:54

2022-07-23T15:54

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российская артиллерия ликвидировала в районе населенного пункта Верхнекаменское более 60 боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования "Донбасс" в районе населенного пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина