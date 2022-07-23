https://ria.ru/20220723/ukraina-1804478623.html
Орбан заявил о необходимости новой стратегии для ЕС в украинском конфликте
Орбан заявил о необходимости новой стратегии для ЕС в украинском конфликте - РИА Новости, 23.07.2022
Орбан заявил о необходимости новой стратегии для ЕС в украинском конфликте
Для Венгрии дело чести заявить, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T12:32
2022-07-23T12:32
2022-07-23T12:46
в мире
россия
евросоюз
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Для Венгрии дело чести заявить, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Венгрии не стоит питать иллюзий, что мы сможем влиять на стратегию Запада. Тем не менее, для нас дело чести и морали заявить о своей позиции, что необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире. Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, евросоюз, венгрия, виктор орбан
12:32 23.07.2022 (обновлено: 12:46 23.07.2022)
Орбан заявил о необходимости новой стратегии для ЕС в украинском конфликте
Премьер Венгрии Орбан: Европе в украинском конфликте нужна стратегия, нацеленная на мир