https://ria.ru/20220723/ukraina-1804478623.html

Орбан заявил о необходимости новой стратегии для ЕС в украинском конфликте

Орбан заявил о необходимости новой стратегии для ЕС в украинском конфликте - РИА Новости, 23.07.2022

Орбан заявил о необходимости новой стратегии для ЕС в украинском конфликте

Для Венгрии дело чести заявить, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T12:32

2022-07-23T12:32

2022-07-23T12:46

в мире

россия

евросоюз

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Для Венгрии дело чести заявить, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Венгрии не стоит питать иллюзий, что мы сможем влиять на стратегию Запада. Тем не менее, для нас дело чести и морали заявить о своей позиции, что необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире. Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, евросоюз, венгрия, виктор орбан