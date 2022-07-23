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Отказ США передать ракеты для РСЗО отрезвит Киев, уверены в Совфеде - РИА Новости, 23.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804472515.html
Отказ США передать ракеты для РСЗО отрезвит Киев, уверены в Совфеде
Отказ США передать ракеты для РСЗО отрезвит Киев, уверены в Совфеде - РИА Новости, 23.07.2022
Отказ США передать ракеты для РСЗО отрезвит Киев, уверены в Совфеде
Заявление США о неготовности передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров должно "отрезвить горячие головы на Украине", считает... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:45
2022-07-23T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
сша
украина
евросоюз
государственный департамент сша
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заявление США о неготовности передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров должно "отрезвить горячие головы на Украине", считает сенатор Ольга Ковитиди.Президент США Джо Байден не готов передать Украине ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны, заявил ранее в субботу его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.По ее словам, европейские союзники США уже очень обеспокоены происходящим в центре Европы и открыто говорят о том, что, вооружая Украину, США подводят минное устройство под своих же европейских союзников."В ЕС понимают, чем больше США вооружают Украину, тем меньше шансов у России спасти Европу от этой никому не нужной войны. Как известно даже незаряженное ружье на стене один раз в год может выстрелить", - полагает сенатор.Как отметила Ковитиди, Госдеп США выполняет свою "долларовую миссию", зарабатывая при любых политических раскладах.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803925200.html
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в мире, россия, европа, сша, украина, евросоюз, государственный департамент сша, джейк салливан, джо байден
11:45 23.07.2022 (обновлено: 11:46 23.07.2022)
 
Отказ США передать ракеты для РСЗО отрезвит Киев, уверены в Совфеде

Сенатор Ковитиди: отказ США поставить ракеты дальностью 300 километров отрезвит Киев

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заявление США о неготовности передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров должно "отрезвить горячие головы на Украине", считает сенатор Ольга Ковитиди.
Президент США Джо Байден не готов передать Украине ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны, заявил ранее в субботу его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 04:58
В США хотят "символически" признать действия России на Украине "геноцидом"
"Заявление Салливана должно отрезвить определенные "горячие головы" на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать "супер-героев", бесстрашно играющих в "русскую рулетку", - заявила Ковитиди РИА Новости.
По ее словам, европейские союзники США уже очень обеспокоены происходящим в центре Европы и открыто говорят о том, что, вооружая Украину, США подводят минное устройство под своих же европейских союзников.
ЕС понимают, чем больше США вооружают Украину, тем меньше шансов у России спасти Европу от этой никому не нужной войны. Как известно даже незаряженное ружье на стене один раз в год может выстрелить", - полагает сенатор.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 18:45
В США признали, что никакое оружие не поможет Украине победить Россию
Как отметила Ковитиди, Госдеп США выполняет свою "долларовую миссию", зарабатывая при любых политических раскладах.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаСШАУкраинаЕвросоюзГосударственный департамент СШАДжейк СалливанДжо Байден
 
 
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