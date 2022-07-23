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Отказ США передать ракеты для РСЗО отрезвит Киев, уверены в Совфеде
Отказ США передать ракеты для РСЗО отрезвит Киев, уверены в Совфеде - РИА Новости, 23.07.2022
Отказ США передать ракеты для РСЗО отрезвит Киев, уверены в Совфеде
Заявление США о неготовности передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров должно "отрезвить горячие головы на Украине", считает... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:45
2022-07-23T11:45
2022-07-23T11:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заявление США о неготовности передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров должно "отрезвить горячие головы на Украине", считает сенатор Ольга Ковитиди.Президент США Джо Байден не готов передать Украине ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны, заявил ранее в субботу его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.По ее словам, европейские союзники США уже очень обеспокоены происходящим в центре Европы и открыто говорят о том, что, вооружая Украину, США подводят минное устройство под своих же европейских союзников."В ЕС понимают, чем больше США вооружают Украину, тем меньше шансов у России спасти Европу от этой никому не нужной войны. Как известно даже незаряженное ружье на стене один раз в год может выстрелить", - полагает сенатор.Как отметила Ковитиди, Госдеп США выполняет свою "долларовую миссию", зарабатывая при любых политических раскладах.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803925200.html
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в мире, россия, европа, сша, украина, евросоюз, государственный департамент сша, джейк салливан, джо байден
11:45 23.07.2022 (обновлено: 11:46 23.07.2022)
Отказ США передать ракеты для РСЗО отрезвит Киев, уверены в Совфеде
Сенатор Ковитиди: отказ США поставить ракеты дальностью 300 километров отрезвит Киев