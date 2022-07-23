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Немцы потребовали от Зеленского капитуляции перед Москвой - РИА Новости, 23.07.2022
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Немцы потребовали от Зеленского капитуляции перед Москвой
Немцы потребовали от Зеленского капитуляции перед Москвой - РИА Новости, 23.07.2022
Немцы потребовали от Зеленского капитуляции перед Москвой
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали политику президента Украины Владимира Зеленского и призвали его как можно скорее заключить мирное соглашение... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T10:57
2022-07-23T14:10
в мире
украина
россия
киев
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали политику президента Украины Владимира Зеленского и призвали его как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией.Поводом для дискуссии стали просьбы украинского лидера о поставках Киеву ПВО."Зеленский, будь смышленым мальчиком и заключай сделку с Россией сейчас, уступив некоторые территории по мере необходимости (как предложил Киссинджер), пока поддержка со стороны Запада относительно сильна", — подчеркнул другой комментатор."Зеленский опять умоляет и требует вместо того, чтобы капитулировать и прекратить военные действия", — заметил Maik Goering."Новый Гитлер может требовать все, что захочет. Он давно ведет себя как деспот по отношению к своему народу! Украине нужно не оружие, а порядочность, дипломатия и самое главное — новая власть", — поделился мнением DirkMatties4."Те, кто не может позволить себе оружие, должны как можно скорее вступить в мирные переговоры", — подытожили читатели.Киевские власти не раз обращались к западным странам с просьбой наладить поставки вооружений. При этом бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно обвинял Германию в слишком медленных темпах оказания военной помощи.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804428473.html
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в мире, украина, россия, киев, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, владимир зеленский
10:57 23.07.2022 (обновлено: 14:10 23.07.2022)
 
Немцы потребовали от Зеленского капитуляции перед Москвой

Читатели немецкой Die Welt потребовали от Зеленского капитулировать перед Россией

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали политику президента Украины Владимира Зеленского и призвали его как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией.
Поводом для дискуссии стали просьбы украинского лидера о поставках Киеву ПВО.
"Зеленскому нужно взглянуть правде в глаза и заключить мирное соглашение на российских условиях", — написал один из читателей.
"Зеленский, будь смышленым мальчиком и заключай сделку с Россией сейчас, уступив некоторые территории по мере необходимости (как предложил Киссинджер), пока поддержка со стороны Запада относительно сильна", — подчеркнул другой комментатор.
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"Зеленский опять умоляет и требует вместо того, чтобы капитулировать и прекратить военные действия", — заметил Maik Goering.
"Новый Гитлер может требовать все, что захочет. Он давно ведет себя как деспот по отношению к своему народу! Украине нужно не оружие, а порядочность, дипломатия и самое главное — новая власть", — поделился мнением DirkMatties4.
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"Те, кто не может позволить себе оружие, должны как можно скорее вступить в мирные переговоры", — подытожили читатели.
Киевские власти не раз обращались к западным странам с просьбой наладить поставки вооружений. При этом бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно обвинял Германию в слишком медленных темпах оказания военной помощи.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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