https://ria.ru/20220723/ukraina-1804467630.html

Немцы потребовали от Зеленского капитуляции перед Москвой

Немцы потребовали от Зеленского капитуляции перед Москвой - РИА Новости, 23.07.2022

Немцы потребовали от Зеленского капитуляции перед Москвой

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали политику президента Украины Владимира Зеленского и призвали его как можно скорее заключить мирное соглашение... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T10:57

2022-07-23T10:57

2022-07-23T14:10

в мире

украина

россия

киев

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали политику президента Украины Владимира Зеленского и призвали его как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией.Поводом для дискуссии стали просьбы украинского лидера о поставках Киеву ПВО."Зеленский, будь смышленым мальчиком и заключай сделку с Россией сейчас, уступив некоторые территории по мере необходимости (как предложил Киссинджер), пока поддержка со стороны Запада относительно сильна", — подчеркнул другой комментатор."Зеленский опять умоляет и требует вместо того, чтобы капитулировать и прекратить военные действия", — заметил Maik Goering."Новый Гитлер может требовать все, что захочет. Он давно ведет себя как деспот по отношению к своему народу! Украине нужно не оружие, а порядочность, дипломатия и самое главное — новая власть", — поделился мнением DirkMatties4."Те, кто не может позволить себе оружие, должны как можно скорее вступить в мирные переговоры", — подытожили читатели.Киевские власти не раз обращались к западным странам с просьбой наладить поставки вооружений. При этом бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно обвинял Германию в слишком медленных темпах оказания военной помощи.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804428473.html

https://ria.ru/20220721/gaz-1803943126.html

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804185673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, россия, киев, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, владимир зеленский