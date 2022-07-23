https://ria.ru/20220723/ukraina-1804451912.html
Украинские войска ударили по мосту на дамбе Каховской ГЭС
Украинские войска ударили по мосту на дамбе Каховской ГЭС - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска ударили по мосту на дамбе Каховской ГЭС
Украинские войска нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T08:48
2022-07-23T08:48
2022-07-23T10:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Глава районной администрации Владимир Леонтьев подтвердил, что ракетную атаку удалось отразить."Все сбили, все удачно. Никаких повреждений серьезных не было. Были незначительные повреждения, но серьезного ничего не было. Все это мелочь", — добавил, со своей стороны, Стремоусов.Кроме того, отметил он, ВСУ обстреляли мост через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка, там есть попадания.В последние недели украинская армия усилила обстрелы ГЭС в Новой Каховке. Как правило, огонь ведется из американской РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлось по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
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в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
08:48 23.07.2022 (обновлено: 10:00 23.07.2022)
Украинские войска ударили по мосту на дамбе Каховской ГЭС
Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ ударили по мосту на дамбе Каховской ГЭС, разрушений нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала", — сказал он.
Глава районной администрации Владимир Леонтьев подтвердил, что ракетную атаку удалось отразить.
"Все сбили, все удачно. Никаких повреждений серьезных не было. Были незначительные повреждения, но серьезного ничего не было. Все это мелочь", — добавил, со своей стороны, Стремоусов.
Кроме того, отметил он, ВСУ обстреляли мост через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка, там есть попадания.
В последние недели украинская армия усилила обстрелы ГЭС в Новой Каховке. Как правило, огонь ведется из американской РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.
Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлось по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую
и приазовскую часть Запорожской области
. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.