https://ria.ru/20220723/ukraina-1804451549.html

Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье

Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье

Украинские войска продолжают тратить боеприпасы на поджог полей с зерновыми в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T08:43

2022-07-23T08:43

2022-07-23T08:43

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

украина

вооруженные силы украины

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801569628_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_992b04461db99b8ccfc122ffc9d5808d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Украинские войска продолжают тратить боеприпасы на поджог полей с зерновыми в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов."Это системно, идет постоянно и зафиксировано на разных участках фронта. Применяются и специальные, трассирующие боеприпасы для этого. При этом по перехватам часто слышим, как они жалуются на нехватку боеприпасов – эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей", - сказал Рогов.Уборочная кампания в области продолжается, первые комбайны из России уже поступили в регион, который испытывает сильную нехватку в сельхозтехнике.В четверг министерство сельского хозяйства РФ передало администрации Запорожской области шесть зерноуборочных комбайнов, восстановленных на предприятиях Джанкоя и Армянска, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Всего для передачи в Херсонскую и Запорожскую области планируется укомплектовать не менее 85 единиц сельскохозяйственной техники, отметил глава республики.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220721/sapery-1804022589.html

https://ria.ru/20220719/zaporozhe-1803363332.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов