Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье
Член ВГА Рогов: украинские войска тратят дефицитные боеприпасы на поджог полей в Запорожье
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля пшеницы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Украинские войска продолжают тратить боеприпасы на поджог полей с зерновыми в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Это системно, идет постоянно и зафиксировано на разных участках фронта. Применяются и специальные, трассирующие боеприпасы для этого. При этом по перехватам часто слышим, как они жалуются на нехватку боеприпасов – эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей", - сказал Рогов.
Уборочная кампания в области продолжается, первые комбайны из России уже поступили в регион, который испытывает сильную нехватку в сельхозтехнике.
В четверг министерство сельского хозяйства РФ передало администрации Запорожской области шесть зерноуборочных комбайнов, восстановленных на предприятиях Джанкоя и Армянска, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Всего для передачи в Херсонскую и Запорожскую области планируется укомплектовать не менее 85 единиц сельскохозяйственной техники, отметил глава республики.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.