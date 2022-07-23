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Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье - РИА Новости, 23.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804451549.html
Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье
Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье
Украинские войска продолжают тратить боеприпасы на поджог полей с зерновыми в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T08:43
2022-07-23T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости.&nbsp;Украинские войска продолжают тратить боеприпасы на поджог полей с зерновыми в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов."Это системно, идет постоянно и зафиксировано на разных участках фронта. Применяются и специальные, трассирующие боеприпасы для этого. При этом по перехватам часто слышим, как они жалуются на нехватку боеприпасов – эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей", - сказал Рогов.Уборочная кампания в области продолжается, первые комбайны из России уже поступили в регион, который испытывает сильную нехватку в сельхозтехнике.В четверг министерство сельского хозяйства РФ передало администрации Запорожской области шесть зерноуборочных комбайнов, восстановленных на предприятиях Джанкоя и Армянска, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Всего для передачи в Херсонскую и Запорожскую области планируется укомплектовать не менее 85 единиц сельскохозяйственной техники, отметил глава республики.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220721/sapery-1804022589.html
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запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов
08:43 23.07.2022
 
Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье

Член ВГА Рогов: украинские войска тратят дефицитные боеприпасы на поджог полей в Запорожье

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСгоревшие от обстрелов ВСУ поля пшеницы
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля пшеницы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Украинские войска продолжают тратить боеприпасы на поджог полей с зерновыми в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Это системно, идет постоянно и зафиксировано на разных участках фронта. Применяются и специальные, трассирующие боеприпасы для этого. При этом по перехватам часто слышим, как они жалуются на нехватку боеприпасов – эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей", - сказал Рогов.
Чтобы зерно не смогли вывозить: саперы объяснили, зачем ВСУ заминировали сельхозполя под Запорожьем - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Российские саперы обезвредили более ста мин на полях в Запорожской области
Уборочная кампания в области продолжается, первые комбайны из России уже поступили в регион, который испытывает сильную нехватку в сельхозтехнике.
В четверг министерство сельского хозяйства РФ передало администрации Запорожской области шесть зерноуборочных комбайнов, восстановленных на предприятиях Джанкоя и Армянска, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Всего для передачи в Херсонскую и Запорожскую области планируется укомплектовать не менее 85 единиц сельскохозяйственной техники, отметил глава республики.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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