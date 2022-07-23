08:32 23.07.2022 (обновлено: 09:07 23.07.2022)
Мощные взрывы прогремели на позициях украинской артиллерии в Запорожье
Член ВГА Рогов сообщил о мощных взрывах на позициях украинской артиллерии в Запорожье
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские артиллеристы
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские артиллеристы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. В районе дислокации украинской тяжелой артиллерии на окраинах Запорожья прогремели мощные взрывы, сообщил РИА Новости член Совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В самом городе взрывов не было, это были взрывы на его южной окраине. Скорее всего, это прилеты по позициям тяжелой артиллерии, из которой вчера осуществлялся обстрел освобожденной территории области. Это был удар по боевикам Зеленского", — сказал он.
Накануне Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли с этих позиций населенные пункты на освобожденной территории, недалеко от линии разграничения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.