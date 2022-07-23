https://ria.ru/20220723/ukraina-1804450429.html

Мощные взрывы прогремели на позициях украинской артиллерии в Запорожье

Мощные взрывы прогремели на позициях украинской артиллерии в Запорожье - РИА Новости, 23.07.2022

Мощные взрывы прогремели на позициях украинской артиллерии в Запорожье

В районе дислокации украинской тяжелой артиллерии на окраинах Запорожья прогремели мощные взрывы, сообщил РИА Новости член Совета администрации Запорожской... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T08:32

2022-07-23T08:32

2022-07-23T09:07

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. В районе дислокации украинской тяжелой артиллерии на окраинах Запорожья прогремели мощные взрывы, сообщил РИА Новости член Совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Накануне Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли с этих позиций населенные пункты на освобожденной территории, недалеко от линии разграничения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804214502.html

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины