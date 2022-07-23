https://ria.ru/20220723/ukraina-1804442809.html

Белый дом ожидает, что конгресс выделит Украине еще денег

Белый дом ожидает, что конгресс выделит Украине еще денег - РИА Новости, 23.07.2022

Белый дом ожидает, что конгресс выделит Украине еще денег

Конгресс не поскупится на дополнительную помощь Украине, когда она исчерпает уже выделенные рекордные 40 миллиардов долларов, заявил советник президента по... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T04:06

2022-07-23T04:06

2022-07-23T10:18

специальная военная операция на украине

украина

сша

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джейк салливан

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Конгресс не поскупится на дополнительную помощь Украине, когда она исчерпает уже выделенные рекордные 40 миллиардов долларов, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Аспеновском форуме.Он подчеркнул, что властям России "следует осознать тщетность надежд на то, что США и крупнейшие страны Европы потеряют интерес к конфликту на Украине и свернут ее поддержку".Он также предположил, что, хотя внимание к происходящему на Украине слабеет, Белый дом и конгресс сохраняют "глубокую и устойчивую" готовность "делать все, что нужно, сколько это нужно"."И я считаю, что то же самое относится к основным европейским странам, несмотря на все трудности, с которыми Европа сталкивается в сфере энергетики", — заключил Салливан.На этой неделе США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму в 275 миллионов долларов. В него входят поставки 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четырех РСЗО HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов и другого оружия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220723/soyuznik-1804441205.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, сша, россия, министерство обороны сша, конгресс сша, джейк салливан, в мире