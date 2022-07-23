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В МО Турции заявили, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы - РИА Новости, 23.07.2022
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В МО Турции заявили, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы
В МО Турции заявили, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы - РИА Новости, 23.07.2022
В МО Турции заявили, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что контактировал с российской стороной в связи с ударом по порту Одессы, по его словам, Москва заявила... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T18:11
2022-07-23T18:15
в мире
антониу гутерреш
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АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что контактировал с российской стороной в связи с ударом по порту Одессы, по его словам, Москва заявила о непричастности к инциденту.По словам Акара, тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство."Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности", - добавил министр.Ранее офис генсека ООН Антониу Гутерреша сообщил, что глава всемирной организации осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы, при этом в комментарии ничего не сказано, о каких сообщениях и каких ударах идет речь.
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в мире, антониу гутерреш, россия, одесса, оон
18:11 23.07.2022 (обновлено: 18:15 23.07.2022)
 
В МО Турции заявили, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы

Министр обороны Турции Акар заявил, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Министр обороны Турции Хулуси Акар . Архивное фото
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АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что контактировал с российской стороной в связи с ударом по порту Одессы, по его словам, Москва заявила о непричастности к инциденту.
"В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они (РФ - ред.) не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба турецкого минобороны.
По словам Акара, тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство.
"Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности", - добавил министр.
Ранее офис генсека ООН Антониу Гутерреша сообщил, что глава всемирной организации осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы, при этом в комментарии ничего не сказано, о каких сообщениях и каких ударах идет речь.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 16:03
Шойгу провел встречу с турецким коллегой Акаром
 
В миреАнтониу ГутеррешРоссияОдессаООН
 
 
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