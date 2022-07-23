https://ria.ru/20220723/udar-1804542459.html

В МО Турции заявили, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы

В МО Турции заявили, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы - РИА Новости, 23.07.2022

В МО Турции заявили, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что контактировал с российской стороной в связи с ударом по порту Одессы, по его словам, Москва заявила... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T18:11

2022-07-23T18:11

2022-07-23T18:15

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АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что контактировал с российской стороной в связи с ударом по порту Одессы, по его словам, Москва заявила о непричастности к инциденту.По словам Акара, тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство."Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности", - добавил министр.Ранее офис генсека ООН Антониу Гутерреша сообщил, что глава всемирной организации осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы, при этом в комментарии ничего не сказано, о каких сообщениях и каких ударах идет речь.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, антониу гутерреш, россия, одесса, оон