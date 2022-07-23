18:11 23.07.2022 (обновлено: 18:15 23.07.2022)
В МО Турции заявили, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы
Министр обороны Турции Акар заявил, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы
© Sputnik / Владислав Воднев
Министр обороны Турции Хулуси Акар . Архивное фото
АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что контактировал с российской стороной в связи с ударом по порту Одессы, по его словам, Москва заявила о непричастности к инциденту.
"В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они (РФ - ред.) не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба турецкого минобороны.
По словам Акара, тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство.
"Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности", - добавил министр.
Ранее офис генсека ООН Антониу Гутерреша сообщил, что глава всемирной организации осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы, при этом в комментарии ничего не сказано, о каких сообщениях и каких ударах идет речь.
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