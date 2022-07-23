https://ria.ru/20220723/torgovlya-1804001473.html

День работника торговли в России

День работника торговли в России - РИА Новости, 02.08.2022

День работника торговли в России

День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. РИА Новости, 02.08.2022

2022-07-23T09:00

2022-07-23T09:00

2022-08-02T12:41

справки

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

торговля

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День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2022 году праздник отмечается 23 июля.Профессиональный праздник работников, занятых в торговле, впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года "Об установлении ежегодного праздника "Дня работника торговли", которым предписывалось отмечать его в четвертое воскресенье июля. Позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года он был объединен с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в единый праздник и стал отмечаться в третье воскресенью марта. Он стал называться Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. При этом не только отдельные торговые организации, но и некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник "по старинке" – в четвертое воскресенье июля.В 2013 году День работника торговли был выделен в самостоятельный праздник и установлена его новая дата.Торговля является одним из самых мощных факторов экономического роста. Отрасль выступает основным работодателем и одним из ключевых доноров ВВП и налоговых поступлений. Кроме того, торговые сети являются фактором, обеспечивающим важнейший элемент продовольственной безопасности – экономическую и физическую доступность населению продовольственных и непродовольственных товаров.По данным Росстата на 2021 год, за счет отрасли торговли обеспечивается 13% ВВП России. По данным Росстата, в 2020 году в России в сфере торговли были заняты 10,9 миллионов человек. По данным Росстата на конец 2021 года, число организаций, осуществляющих розничную торговлю на территории России (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), составило 203,9 тысячи единиц. В России розничной торговлей также занимаются более одного миллиона индивидуальных предпринимателей.В 2021 году оборот розничной торговли составил 39,5 триллиона рублей. Из них 20,9 триллиона – торговля непродовольственными товарами и 18,5 триллиона – продовольственными товарами. По итогам 2021 года оборот розничной торговли в России вырос на 7,8%. По итогам 2022 года Минэкономразвития ожидает спад оборота розничной торговли в России на 8,7%, а в 2023 году рост составит 2,5%. Рост оборота ритейла ускорится до 4,9% в 2024 году и несколько замедлится в 2025 году – до 3,8%.Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства в стране, так как зачастую именно она является первым ("стартовым") видом бизнеса для многих предпринимателей.Малые торговые предприятия выполняют важную экономическую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания, и сельскохозяйственных производителей.Торговля имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности в стране, так как в результате удовлетворения потребительского спроса обеспечивается доступность необходимых для жизнедеятельности товаров, которая в свою очередь определяет динамику инфляционных процессов, структуру денежных расходов и динамику денежных доходов. В настоящее время российский ритейл предпринимает все необходимые усилия для нивелирования санкционных последствий.В условиях санкционного давления предприятия торговли фиксируют незначительное сокращение товарной матрицы. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), речь идет о потере 3-4% ассортимента – в основном импортных товаров непродовольственных категорий, а также отдельных продуктов питания в ценовых сегментах "средний плюс" и "премиум".По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, усилия розничного бизнеса сегодня направлены на то, чтобы расширить присутствие отечественных товаров на полках. Торговые сети-члены АКОРТ активно работают с локальными производителями: их доля составляет более 80% от общего числа поставщиков федеральных сетей, а в ряде категорий – таких как хлебобулочная, мясная, молочная продукция – доходит до 95-100%.Одна из стратегий повышения отечественных поставок в торговые сети – развитие выпуска товаров под собственными торговыми марками. За последний год доля СТМ в товарообороте продовольственных сетей выросла вдвое и достигла почти 10%.В целях развития торговли в России был разработан проект "Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года". Его целью является формирование комфортной среды для граждан, производителей товаров и субъектов торговой деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли с помощью стимулирования роста любых форм предпринимательской активности. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), торговля