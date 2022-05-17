https://ria.ru/20220517/torgovlya-1789126446.html
Минэкономразвития ожидает спад оборота розничной торговли в России
Минэкономразвития ожидает спад оборота розничной торговли в России - РИА Новости, 17.05.2022
Минэкономразвития ожидает спад оборота розничной торговли в России
2022-05-17T20:33
2022-05-17T20:33
2022-05-17T20:54
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает спад оборота розничной торговли в России в текущем году на 8,7%, в следующем году рост составит 2,5%. Такие оценки содержатся в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ внесен в правительство.Рост оборота ритейла ускорится до 4,9% в 2024 году и несколько замедлится в 2025 году - до 3,8%.Объем платных услуг населению по итогам текущего года снизится на 7,9%, в следующем году вырастет на 2,9%, в 2024 году - на 4,5% и в 2025 - на 1,5%.По итогам прошлого года оборот розничной торговли в России вырос на 7,8%, а объем платных услуг - на 14,1%.
https://ria.ru/20220517/vvp-1789123762.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
20:33 17.05.2022 (обновлено: 20:54 17.05.2022)
Минэкономразвития ожидает спад оборота розничной торговли в России
Минэкономразвития: спад оборота ритейла в 2022 году может составить 8,7 процента
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает спад оборота розничной торговли в России в текущем году на 8,7%, в следующем году рост составит 2,5%. Такие оценки содержатся в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ внесен в правительство.
Рост оборота ритейла ускорится до 4,9% в 2024 году и несколько замедлится в 2025 году - до 3,8%.
Объем платных услуг населению по итогам текущего года снизится на 7,9%, в следующем году вырастет на 2,9%, в 2024 году - на 4,5% и в 2025 - на 1,5%.
По итогам прошлого года оборот розничной торговли в России
вырос на 7,8%, а объем платных услуг - на 14,1%.