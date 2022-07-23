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Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска в 21.40 обстреляли город Ясиноватая, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T22:06

2022-07-23T22:06

2022-07-23T22:06

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 обстреляли город Ясиноватая, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Также представительство сообщило, что в 21.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Яковлевка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина