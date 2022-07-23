15:16 23.07.2022 (обновлено: 16:44 23.07.2022)
Соседи отвернулись от США из-за России, пишут СМИ
Junge Welt: Латинская Америка отвернулась от США из-за санкционной войны против России
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке, пишет обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер.
"Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о "демократии" и "правах человека" ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку провалились", — отметил он.
Журналист напомнил, что латиноамериканские лидеры сразу приняли нейтралитет в отношении спецоперации на Украине и осудили нападки западных стран на Россию.
"Что еще более важно, такие экономические гиганты, как Бразилия и Аргентина, в этом году значительно расширили торговые связи с Россией, несмотря на санкции. Для Буэнос-Айреса же следующим шагом на пути к сотрудничеству с Москвой и Пекином может стать вступление в БРИКС. Это показывает, что Запад теряет влияние", — подытожил автор.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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