https://ria.ru/20220723/ssha-1804504264.html

Соседи отвернулись от США из-за России, пишут СМИ

Соседи отвернулись от США из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2022

Соседи отвернулись от США из-за России, пишут СМИ

Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке, пишет обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:16

2022-07-23T15:16

2022-07-23T16:44

владимир путин

россия

украина

меркосур

брикс

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке, пишет обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер.По мнению автора статьи, именно экономическая война, развязанная США и Европой против России, способствовала переориентации стран МЕРКОСУР на Восток."Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о "демократии" и "правах человека" ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку провалились", — отметил он.Журналист напомнил, что латиноамериканские лидеры сразу приняли нейтралитет в отношении спецоперации на Украине и осудили нападки западных стран на Россию."Что еще более важно, такие экономические гиганты, как Бразилия и Аргентина, в этом году значительно расширили торговые связи с Россией, несмотря на санкции. Для Буэнос-Айреса же следующим шагом на пути к сотрудничеству с Москвой и Пекином может стать вступление в БРИКС. Это показывает, что Запад теряет влияние", — подытожил автор.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220614/ssha-1795286402.html

https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html

https://ria.ru/20220718/ssha-1803072476.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, украина, меркосур, брикс, в мире, санкции в отношении россии