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Соседи отвернулись от США из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2022
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Соседи отвернулись от США из-за России, пишут СМИ
Соседи отвернулись от США из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2022
Соседи отвернулись от США из-за России, пишут СМИ
Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке, пишет обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T15:16
2022-07-23T16:44
владимир путин
россия
украина
меркосур
брикс
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке, пишет обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер.По мнению автора статьи, именно экономическая война, развязанная США и Европой против России, способствовала переориентации стран МЕРКОСУР на Восток."Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о "демократии" и "правах человека" ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку провалились", — отметил он.Журналист напомнил, что латиноамериканские лидеры сразу приняли нейтралитет в отношении спецоперации на Украине и осудили нападки западных стран на Россию."Что еще более важно, такие экономические гиганты, как Бразилия и Аргентина, в этом году значительно расширили торговые связи с Россией, несмотря на санкции. Для Буэнос-Айреса же следующим шагом на пути к сотрудничеству с Москвой и Пекином может стать вступление в БРИКС. Это показывает, что Запад теряет влияние", — подытожил автор.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220614/ssha-1795286402.html
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владимир путин, россия, украина, меркосур, брикс, в мире, санкции в отношении россии
15:16 23.07.2022 (обновлено: 16:44 23.07.2022)
 
Соседи отвернулись от США из-за России, пишут СМИ

Junge Welt: Латинская Америка отвернулась от США из-за санкционной войны против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке, пишет обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер.
По мнению автора статьи, именно экономическая война, развязанная США и Европой против России, способствовала переориентации стран МЕРКОСУР на Восток.
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"Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о "демократии" и "правах человека" ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку провалились", — отметил он.
Журналист напомнил, что латиноамериканские лидеры сразу приняли нейтралитет в отношении спецоперации на Украине и осудили нападки западных стран на Россию.
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"Что еще более важно, такие экономические гиганты, как Бразилия и Аргентина, в этом году значительно расширили торговые связи с Россией, несмотря на санкции. Для Буэнос-Айреса же следующим шагом на пути к сотрудничеству с Москвой и Пекином может стать вступление в БРИКС. Это показывает, что Запад теряет влияние", — подытожил автор.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Владимир ПутинРоссияУкраинаМеркосурБРИКСВ миреСанкции в отношении России
 
 
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