https://ria.ru/20220723/ssha-1804487016.html

В США выявили случаи заражения детей оспой обезьян

В США выявили случаи заражения детей оспой обезьян - РИА Новости, 23.07.2022

В США выявили случаи заражения детей оспой обезьян

В США выявили два случая заражения оспой обезьян среди детей, заявила глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски в интервью... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T13:45

2022-07-23T13:45

2022-07-23T15:36

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здоровье - общество

оспа обезьян

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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. В США выявили два случая заражения оспой обезьян среди детей, заявила глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски в интервью газете The Washington Post."Сейчас мы выявили два случая заражения детей <...> Я также должна отметить, что немаловажно, у этих детей все хорошо", — уточнила она.По информации издания, один ребенок находится в Калифорнии, второй — младенец в Вашингтоне, он не живет в США. Сообщается, что дети скорее всего заразились в дома.Ранее глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис отметила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов в возрасте 18-19 лет все еще открыт, тогда как дети младшего возраста, вероятно, заражаются из-за "воздействия в домашних условиях".По данным ВОЗ, около 14 тысяч случаев инфицирования зарегистрировали в более чем 70 странах. Наибольшее количество заражений выявляют в Европе.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Зачастую заболевание протекает в легкой форме, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Первые симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные спазмы, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220722/ospa-1804315521.html

https://ria.ru/20220718/ospa-1803111704.html

https://ria.ru/20220722/ospa-1804161178.html

сша

калифорния

вашингтон (штат)

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в мире, сша, калифорния, вашингтон (штат), воз, здоровье - общество, оспа обезьян