13:23 23.07.2022 (обновлено: 15:30 23.07.2022)
NYP рассказал о страхе Байдена перед Путиным
New York Post: президент США Байден боится ответных мер Путина на санкции против России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику США, пишет обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.
"После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия", — отметил автор статьи.
По мнению Мюррея, такое положение США вызвано страхом американского лидера Джо Байдена перед тем, как российский президент может отреагировать на санкции.
"Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые вероятно будут более разрушительными для нас", — говорится в статье.
В издании также указали на провал санкционной войны против Москвы.
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"Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители", — отмечается в публикации.
Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.