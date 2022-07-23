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NYP рассказал о страхе Байдена перед Путиным - РИА Новости, 23.07.2022
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NYP рассказал о страхе Байдена перед Путиным
NYP рассказал о страхе Байдена перед Путиным - РИА Новости, 23.07.2022
NYP рассказал о страхе Байдена перед Путиным
Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику США, пишет обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T13:23
2022-07-23T15:30
владимир путин
джо байден
сергей лавров
москва
китай
россия
нато
в мире
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику США, пишет обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей."После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия", — отметил автор статьи.По мнению Мюррея, такое положение США вызвано страхом американского лидера Джо Байдена перед тем, как российский президент может отреагировать на санкции.Кроме того он обращает внимание на независимую политику КНР, преследующую свои цели и не считающуюся с НАТО.В издании также указали на провал санкционной войны против Москвы."Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители", — отмечается в публикации.Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html
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владимир путин, джо байден, сергей лавров, москва, китай, россия, нато, в мире, санкции в отношении россии
13:23 23.07.2022 (обновлено: 15:30 23.07.2022)
 
NYP рассказал о страхе Байдена перед Путиным

New York Post: президент США Байден боится ответных мер Путина на санкции против России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику США, пишет обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.
"После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия", — отметил автор статьи.
По мнению Мюррея, такое положение США вызвано страхом американского лидера Джо Байдена перед тем, как российский президент может отреагировать на санкции.
"Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые вероятно будут более разрушительными для нас", — говорится в статье.
Кроме того он обращает внимание на независимую политику КНР, преследующую свои цели и не считающуюся с НАТО.
В издании также указали на провал санкционной войны против Москвы.
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"Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители", — отмечается в публикации.
Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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