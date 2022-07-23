Ливень в Сочи подтопил дороги и цокольные этажи домов
Ливень в Сочи подтопил дороги и цокольные этажи домов и придомовых территорий
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Интенсивные осадки, которые наблюдаются в Центральном и Хостинском районе Сочи, вызвали подтопление цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, на четырех реках сработали датчики опасных явлений, сообщает пресс-служба администрации курорта.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды.
"Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий - дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий. Датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на улице Донской, где затопило дороги, выехал оперативный штаб. Также перекрыто движение на участке федеральной трассы между 7 и 8 тоннелями на А-148 (Дублер) из-за обильного дождя.