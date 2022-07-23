Рейтинг@Mail.ru
Ливень в Сочи подтопил дороги и цокольные этажи домов - РИА Новости, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220723/sochi-1804572324.html
Ливень в Сочи подтопил дороги и цокольные этажи домов
Ливень в Сочи подтопил дороги и цокольные этажи домов - РИА Новости, 23.07.2022
Ливень в Сочи подтопил дороги и цокольные этажи домов
Интенсивные осадки, которые наблюдаются в Центральном и Хостинском районе Сочи, вызвали подтопление цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, на четырех... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T23:59
2022-07-23T23:59
происшествия
сочи
хост (город)
донской
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804493698_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e1152c87cd9bc7b5028db3d105df4d65.jpg
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Интенсивные осадки, которые наблюдаются в Центральном и Хостинском районе Сочи, вызвали подтопление цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, на четырех реках сработали датчики опасных явлений, сообщает пресс-служба администрации курорта.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды."Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий - дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий. Датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста", - говорится в сообщении.Уточняется, что на улице Донской, где затопило дороги, выехал оперативный штаб. Также перекрыто движение на участке федеральной трассы между 7 и 8 тоннелями на А-148 (Дублер) из-за обильного дождя.
https://ria.ru/20220723/sochi-1804571748.html
сочи
хост (город)
донской
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804493698_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b72a575d1a3dcdccfc8d7b61a2664f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, хост (город), донской
23:59 23.07.2022
 
Ливень в Сочи подтопил дороги и цокольные этажи домов

Ливень в Сочи подтопил дороги и цокольные этажи домов и придомовых территорий

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи
 Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Интенсивные осадки, которые наблюдаются в Центральном и Хостинском районе Сочи, вызвали подтопление цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, на четырех реках сработали датчики опасных явлений, сообщает пресс-служба администрации курорта.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды.
Сочи затопило после обильных ливней - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
Вчера, 23:46
Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятных отметок
"Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий - дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий. Датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на улице Донской, где затопило дороги, выехал оперативный штаб. Также перекрыто движение на участке федеральной трассы между 7 и 8 тоннелями на А-148 (Дублер) из-за обильного дождя.
 
ПроисшествияСочиХост (город)Донской
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала