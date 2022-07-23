https://ria.ru/20220723/sochi-1804572324.html

Ливень в Сочи подтопил дороги и цокольные этажи домов

Ливень в Сочи подтопил дороги и цокольные этажи домов - РИА Новости, 23.07.2022

Ливень в Сочи подтопил дороги и цокольные этажи домов

Интенсивные осадки, которые наблюдаются в Центральном и Хостинском районе Сочи, вызвали подтопление цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, на четырех... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T23:59

2022-07-23T23:59

2022-07-23T23:59

происшествия

сочи

хост (город)

донской

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804493698_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e1152c87cd9bc7b5028db3d105df4d65.jpg

СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Интенсивные осадки, которые наблюдаются в Центральном и Хостинском районе Сочи, вызвали подтопление цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, на четырех реках сработали датчики опасных явлений, сообщает пресс-служба администрации курорта.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды."Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий - дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий. Датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста", - говорится в сообщении.Уточняется, что на улице Донской, где затопило дороги, выехал оперативный штаб. Также перекрыто движение на участке федеральной трассы между 7 и 8 тоннелями на А-148 (Дублер) из-за обильного дождя.

https://ria.ru/20220723/sochi-1804571748.html

сочи

хост (город)

донской

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, хост (город), донской