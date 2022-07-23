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Более тысячи человек готовы к устранению последствий непогоды в Сочи - РИА Новости, 23.07.2022
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Более тысячи человек готовы к устранению последствий непогоды в Сочи
Более тысячи человек готовы к устранению последствий непогоды в Сочи - РИА Новости, 23.07.2022
Более тысячи человек готовы к устранению последствий непогоды в Сочи
Более тысячи человек и около 400 единиц техники плодятся в готовности для ликвидации последствий непогоды в Сочи, сообщает пресс-служба Сильнейший ливень в... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T23:53
2022-07-23T23:53
происшествия
сочи
донской
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СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Более тысячи человек и около 400 единиц техники плодятся в готовности для ликвидации последствий непогоды в Сочи, сообщает пресс-служба Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий города.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались в пятницу на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды."К устранению последствий и оказанию помощи в Сочи готовы более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате дождей в городе подтоплены придомовые территории, цокольные этажи жилых домов, некоторые участки федеральных трасс. На улицу Донскую, где наблюдалась критичная ситуация, связанная с дождями, затопило дорогу, выехал оперативный штаб.
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происшествия, сочи, донской
23:53 23.07.2022
 
Более тысячи человек готовы к устранению последствий непогоды в Сочи

Администрация Сочи: более тысячи человек готовы к устранению последствий непогоды в городе

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюЛиквидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Более тысячи человек и около 400 единиц техники плодятся в готовности для ликвидации последствий непогоды в Сочи, сообщает пресс-служба Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий города.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались в пятницу на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды.
"К устранению последствий и оказанию помощи в Сочи готовы более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате дождей в городе подтоплены придомовые территории, цокольные этажи жилых домов, некоторые участки федеральных трасс. На улицу Донскую, где наблюдалась критичная ситуация, связанная с дождями, затопило дорогу, выехал оперативный штаб.
Последствия ливней в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
Вчера, 23:49
В Сочи из-за подтопления подстанций отключили электроэнергию
 
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