Более тысячи человек готовы к устранению последствий непогоды в Сочи
Администрация Сочи: более тысячи человек готовы к устранению последствий непогоды в городе
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюЛиквидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Более тысячи человек и около 400 единиц техники плодятся в готовности для ликвидации последствий непогоды в Сочи, сообщает пресс-служба Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий города.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались в пятницу на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды.
"К устранению последствий и оказанию помощи в Сочи готовы более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате дождей в городе подтоплены придомовые территории, цокольные этажи жилых домов, некоторые участки федеральных трасс. На улицу Донскую, где наблюдалась критичная ситуация, связанная с дождями, затопило дорогу, выехал оперативный штаб.