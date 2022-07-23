https://ria.ru/20220723/sochi-1804572178.html

Более тысячи человек готовы к устранению последствий непогоды в Сочи

Более тысячи человек готовы к устранению последствий непогоды в Сочи - РИА Новости, 23.07.2022

Более тысячи человек готовы к устранению последствий непогоды в Сочи

Более тысячи человек и около 400 единиц техники плодятся в готовности для ликвидации последствий непогоды в Сочи, сообщает пресс-служба Сильнейший ливень в... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T23:53

2022-07-23T23:53

2022-07-23T23:53

происшествия

сочи

донской

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СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Более тысячи человек и около 400 единиц техники плодятся в готовности для ликвидации последствий непогоды в Сочи, сообщает пресс-служба Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий города.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались в пятницу на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды."К устранению последствий и оказанию помощи в Сочи готовы более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате дождей в городе подтоплены придомовые территории, цокольные этажи жилых домов, некоторые участки федеральных трасс. На улицу Донскую, где наблюдалась критичная ситуация, связанная с дождями, затопило дорогу, выехал оперативный штаб.

https://ria.ru/20220723/sochi-1804571917.html

сочи

донской

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, сочи, донской