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В Сочи из-за подтопления подстанций отключили электроэнергию - РИА Новости, 23.07.2022
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В Сочи из-за подтопления подстанций отключили электроэнергию
В Сочи из-за подтопления подстанций отключили электроэнергию - РИА Новости, 23.07.2022
В Сочи из-за подтопления подстанций отключили электроэнергию
Сильный дождь спровоцировал подтопление подстанций в Сочи, связи с чем электроснабжение было отключено, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T23:49
2022-07-23T23:49
происшествия
жкх
сочи
донской
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Сильный дождь спровоцировал подтопление подстанций в Сочи, связи с чем электроснабжение было отключено, сообщает пресс-служба администрации города.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды."Подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии", - говорится в сообщении.Также уточняется, что в Центральном районе курорта на улице Донской, где наблюдается наиболее опасная ситуация, связанная с дождями, разворачивается оперативный штаб.
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происшествия, жкх, сочи, донской
23:49 23.07.2022
 
В Сочи из-за подтопления подстанций отключили электроэнергию

Администрация Сочи: дождь подтопил подстанции, что привело к отключению электроэнергии

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПоследствия ливней в Сочи
Последствия ливней в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Последствия ливней в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Сильный дождь спровоцировал подтопление подстанций в Сочи, связи с чем электроснабжение было отключено, сообщает пресс-служба администрации города.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды.
"Подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в Центральном районе курорта на улице Донской, где наблюдается наиболее опасная ситуация, связанная с дождями, разворачивается оперативный штаб.
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