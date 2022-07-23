https://ria.ru/20220723/sochi-1804571917.html

В Сочи из-за подтопления подстанций отключили электроэнергию

В Сочи из-за подтопления подстанций отключили электроэнергию - РИА Новости, 23.07.2022

В Сочи из-за подтопления подстанций отключили электроэнергию

Сильный дождь спровоцировал подтопление подстанций в Сочи, связи с чем электроснабжение было отключено, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T23:49

2022-07-23T23:49

2022-07-23T23:49

происшествия

жкх

сочи

донской

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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Сильный дождь спровоцировал подтопление подстанций в Сочи, связи с чем электроснабжение было отключено, сообщает пресс-служба администрации города.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды."Подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии", - говорится в сообщении.Также уточняется, что в Центральном районе курорта на улице Донской, где наблюдается наиболее опасная ситуация, связанная с дождями, разворачивается оперативный штаб.

https://ria.ru/20220722/sochi-1804212514.html

сочи

донской

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, сочи, донской